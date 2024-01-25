مدارس تحذر الطلبة.. خصم 8 درجات في حال إحضار الهاتف

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أصدرت مدارس حكومية وخاصة تحذيرات للطلبة تنص على منع إحضار الهواتف النقالة إلى المدرسة، مع تأكيدها على أنه سيتم تطبيق لائحة السلوك الطلابي التي تنص على خصم 8 درجات من درجات سلوك الطالب.

وأكد عدد من المدارس الخاصة أنه سيتم حجز الهواتف التي يتم ضبطها في حوزة الطلاب حتى حضور أولياء أمورهم وتوقيعهم على تعهد عدم التكرار. وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق لائحة السلوك الطلابي، وبهدف تعزيز البيئة التعليمية الصحية وتقليل الانشغال غير الضروري للطلاب خلال الدروس.

رسائل توعية

وبالإضافة إلى ذلك، قامت مدارس بمبادرة توجيه رسائل نصية إلى أولياء الأمور، تحثهم على توعية أبنائهم بأهمية الالتزام باللوائح والسياسات المدرسية، وتؤكد على منع إحضار الهواتف المحمولة بهدف تحقيق بيئة تعليمية أكثر انضباطاً وتركيزاً، وتشجع الأسر على تقديم الدعم والمساندة للمدرسة في تنفيذ هذا الإجراء.

وفي سياق آخر، حثت المدارس الطلاب على الالتزام بالحضور وعدم الغياب خلال الفترة الحالية، حيث يتم عقد الاختبارات التكوينية والاختبارات التقييمية لتقدم الطلاب، لافتين إلى أن أيام التمدرس خلال الفصل الدراسي الثاني قليلة مقارنة بالفصل الأول.

وأكدت المدارس أيضاً أهمية التزام الطلاب بالزي المدرسي، حيث يسهم ذلك في إظهار الانتماء للمدرسة وتعزيز الانضباط والهوية المدرسية، حيث تم تذكير الطلاب بأن الالتزام بالزي المدرسي يعكس احترامهم للمدرسة ويعزز صورتهم الإيجابية كطلاب مثاليين.

من جهته، قال حسن سوالمة، مدير مدرسة الأهلية الخيرية فرع دبي بنين، أن العديد من المدارس تعمل على محاربة ظاهرة الهواتف المحمولة بحوزة الطلبة، موضحاً أن إدارة مدرسته اتخذت عدة إجراءات لمواجهتها، تمثلت في تقديم التوعية للطلبة وذويهم بالأضرار المحتملة التي يمكن أن تنجم عن إحضار الهاتف إلى المدرسة، وتعميم لائحة السلوك على أولياء الأمور.

بالإضافة إلى توقيع تعهد من ولي الأمر يلتزم فيه بعدم إحضار الطالب للهاتف المحمول، وتقوم المدرسة بنشر لائحة السلوك في الفصول الدراسية وتوعية الطلاب بالعقوبات الناجمة عن إحضار الهواتف المحمولة وفقاً للائحة.

وأضاف: يتم إرسال رسائل متعددة إلى أولياء الأمور تنصحهم بمتابعة أبنائهم وعدم إحضار الهواتف المحمولة إلى المدرسة، وفي حالة عدم الامتثال، يتم حجز الهاتف المحمول حتى يحضر ولي الأمر لاستلامه وتوقيع التعهد أو إصدار إنذار مع خصم درجات السلوك في حق الطالب، وتستمر هذه الإجراءات حتى يتم استنفادها.

وفي حال عدم الامتثال المستمر، للمدرسة الحق بأن يتم منع الطالب من إعادة التسجيل للسنة الدراسية التالية. وحول الإجراءات التي تتخذها المدرسة لعدم التزام الطلبة بالزي المدرسي أو التأخر في الحضور إلى المدرسة، أو الغياب غير المبرر أوضح سوالمة، أنه يتم اتباع إجراءات مشابهة بعد تقديم النصح والتوجيه والإرشاد، ويتم إرسال رسائل إلكترونية وورقية وعقد لقاءات مع أولياء الأمور لتوضيح أهمية الالتزام بالزي المدرسي والحضور.

وأكد سوالمة أهمية دور ولي الأمر كشريك في عملية التعليم والتعلم، ويجب أن يكون داعماً ومعاوناً لإدارة المدرسة في جهودها لمواجهة ظاهرة إحضار الهواتف المحمولة إلى المدرسة.

ومن جانبه، قال محمد مطاوع المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، إن هناك حالة استثنائية واحدة يسمح بها للطلبة إحضار الهاتف للمدرسة وذلك عند قدومهم للمدرسة بمفردهم، مع مراعاة تسليم الهاتف للمشرف المسؤول عند الدخول للمدرسة واستلامه عند الخروج، وفي حال تم ضبط الهاتف مع الطالب يتم محاسبة الطالب وفقاً للائحة السلوك الطلابي.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي المدارس لتحقيق بيئة تعليمية صحية ومنضبطة، تسهم في تحقيق أعلى مستويات التعليم وتطوير القدرات الأكاديمية والسلوكية للطلاب. وذكر أن المدرسة تؤكد بشكل مستمر ضرورة الالتزام بالزي المدرسي وذلك لتوحيد الهوية المدرسية.

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