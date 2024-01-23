«بريطانية دبي» تدعم «التنوع» لتعزيز التنمية المستدامة

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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أكد البروفيسور عبدالله الشامسي، مدير الجامعة البريطانية في دبي، أهمية تعزيز «التنوع» الذي يعتبر ميزة ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

جاء ذلك على هامش حوارات «تيدكس» في دورتها الرابعة، التي نظمتها الجامعة في فندق «راديسون ريد» في واحة دبي للسيليكون تحت عنوان «التنوع مهم»، حيث ناقش ستة متحدثين من الموظفين والطلاب قضايا مختلفة متعلقة بالتنوع، عبر تبادل التجارب والخبرات الشخصية ووجهات النظر المختلفة.

وقال البروفيسور عبدالله الشامسي لـ«البيان» إن الجامعة تؤمن بأهمية نشر المعرفة، مشيراً إلى التقائها مع منظمة «تيد» في الأهداف نفسها الرامية إلى نشر الوعي والفكر وتبادل المعرفة، معرباً عن أمله في نشر التفكير الإبداعي بين الطلبة وإلهامهم بالتغيير الإيجابي.

وأوضح أن الفعالية التي تنظمها الجامعة البريطانية بدبي للمرة الرابعة على التوالي تؤكد التزامها بدورها الهادف عبر إشراك المجتمع المحلي والخارجي في تحفيز التفكير الإبداعي.

من جهته، أكد البروفيسور كريستوفر هيل، الأستاذ بكلية التربية، أن الجامعة واحدة من الجامعات الرائدة القائمة على الأبحاث في المنطقة، وتحرص من خلال هذه الأبحاث على خدمة المجتمع والمساهمة في تنمية الاقتصاد المحلي القائم على المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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