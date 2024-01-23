لقاءات إرشادية عن التعليم العالي لطلبة المدارس الخاصة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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وجّهت دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي المدارس الخاصة إلى حصر أعداد طلابها للصف الـ12 من المواطنين وأبناء المواطنات للانضمام إلى دورات إرشادية وجلسات تفاعلية للقبول الجامعي للسنة الأكاديمية 2024 - 2025، والتعرف إلى الجامعات والتخصصات التي تلبي طموح الطلبة، وبدأت من أمس، حتى أبريل المقبل، وفق برنامج التسجيل في التعليم العالي NAPO والاختيار بين 15 جامعة داخلية، ويتم التسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم، كما تنظم المدارس على مدار العام لقاءات «أونلاين» وحضورية مع ممثلي الجامعات لتعريف الطلبة بشروط القبول الجامعي وتقديم شرح وافٍ عن البرامج والتخصصات المتاحة وشروطها، وذلك بهدف ربط وتأهيل طالب الصف الـ12 بالجامعات.

واعتمدت وزارة التربية والتعليم جدول اللقاءات الإرشادية لطلبة المدارس الخاصة للمواطنين وأبناء المواطنات في مدينة العين حتى 25 يناير الجاري، بطاقة استيعابية بلغت 300 طالب وطالبة بمسرح كلية العين، وفي أبوظبي من 12 وحتى 15 فبراير المقبل بجامعة زايد بواقع 600 طالب وطالبة.

ووفق برنامج وزارة التربية والتعليم يُعنى قسم القبول والتسجيل NAPO بإجراءات قبول طلبة الثانوية العامة من المواطنين وأبناء المواطنات في إحدى مؤسسات التعليم العالي في الدولة.

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