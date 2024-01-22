جامعة أبوظبي و«كونتراكتوس هاوس» البريطانية تتعاونان على تطوير القدرات التعليمية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت كلية القانون بجامعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة «كونتراكتوس هاوس» بالمملكة المتحدة، والمتخصصة في صوغ العقود وتقديم خدمات الاستشارات القانونية والاستراتيجية، وذلك بهدف تعزيز المهارات وقدرات الطلبة في المجال القانوني. وتتضمن المذكرة تنفيذ برامج تأهيل الطلاب والتدريب المشترك، لتعزيز خبراتهم وتطوير قدراتهم في المجال القانوني ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق الوظائف القانونية.

ووقع مذكرة التفاهم البروفيسور غسان عواد مدير جامعة أبوظبي، ونائلة العبيدلي بصفتها المالكة والمديرة التنفيذية لشركة «كونتراكتوس هاوس»، وذلك بحضور البروفيسور الدكتور طلعت دويدار العميد المكلف وأستاذ القانون الخاص في كلية القانون بجامعة أبوظبي، والدكتورة دينا عماد رئيسة قسم القانون والأستاذة المساعدة في القانون العام في الجامعة إلى جانب ممثلين عن شركة «كونتراكتوس هاوس».

وتماشياً مع التزام جامعة أبوظبي تزويد طلابها أفضل البرامج التعليمية العالمية، ستتعاون جامعة أبوظبي مع شركة كونتراكتوس هاوس على تنظيم المؤتمرات وورش العمل والندوات والبرامج الدراسية والتدريبية، والتي تناقش وتعرض أحدث التطورات وأفضل الممارسات في مجال القانون على مستوى العالم. وإضافة إلى ذلك، سيتعاون الطرفان على تعزيز أساليب التدريس المبتكرة، وتسهيل تبادل الموارد والخبرات والمعارف التي تركز جميعها على الارتقاء بجودة التعليم في المجال القانوني.

وستوفر شركة كونتراكتوس هاوس بموجب هذا التعاون فرصاً تعليمية وتدريبية متميزة لطلاب كلية القانون بجامعة أبوظبي لتعزيز تجاربهم وخبراتهم العملية، وستستمر هذه البرامج التدريبية ثمانية أسابيع، بواقع 120 ساعة إجمالياً، وسيقوم فيها خبراء كونتراكتوس هاوس بمهمة التوجيه والإرشاد.

وقال البروفيسور الدكتور طلعت دويدار: «نلتزم في كلية القانون فتح آفاق واسعة من الشراكة والتعاون مع الشركاء والجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص مثل شركة كونتراكتوس هاوس بالمملكة المتحدة، لتزويد طلابنا تجارب تعليمية فريدة تلبي احتياجات سوق العمل المتغيرة والمتطورة باستمرار، ونهدف من هذه المذكرة إلى تعزيز مهارات وقدرات طلابنا في المجال القانوني، وتزويدهم المؤهلات العلمية اللازمة التي تمكنهم من تحقيق التميز في المجال القانوني وشغل مناصب مرموقة في المستقبل. إن هذا التعاون يجسد التزام جامعة أبوظبي المتواصل الارتقاء بمستوى القطاع التعليمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتخريج أجيال جديدة من خبراء القانون ذوي المهارة والكفاءة العالية».

وقالت نائلة العبيدلي: «نفخر بتوقيع مذكرة التعاون مع كلية القانون بجامعة أبوظبي، إذ ستسهم هذه المذكرة في توفير فرص تدريب وتعليم متميزة لطلبة جامعة أبوظبي، وتعزز آفاق التعاون المشترك مع جامعة أبوظبي في عدة مجالات مختلفة وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي».

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