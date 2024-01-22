جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم ملتقى الشركاء الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ملتقى الشركاء الأول بحضور مسؤولين من 24 جهة حكومية وخاصة في الدولة، ومشاركة نحو 100 موظف ومسؤول من الجهات الشريكة.

ويعزز الملتقى التواصل والتعاون مع مؤسسات الدولة، ووضع مبادرات ومشاريع مستقبلية تخدم الوطن والمجتمع.

وقال الدكتور محمد راشد الهاملي، رئيس مجلس أمناء الجامعة: «إن الملتقى يعكس حرص الجامعة على ترسيخ رؤية الدولة لأهمية التناغم بين المجتمعات، واحترام الثقافات، والعمل مع الآخرين لبناء قيم مشتركة».

وأكد أهمية الملتقى في تعزيز الشراكات واستدامة التواصل، وأن التفكير في انعقاد الملتقى جاء من دافعين، هما المشاركة المميزة من ممثلي مؤسسات الدولة الشريكة، ووضع خطـة رصينة لمشاريع مستقبلية تشترك فيها الجهود بما يخدم الوطن ورفعة الدولة.

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