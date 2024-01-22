سلطان بن أحمد يشهد حفل تخريج طالبات من جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن الجامعة سارت منذ تأسيسها على نهج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أن يكون النجاح والتشجيع على العلم والحث عليه حليفها وهدف كل طالب وطالبة بها، ما أسهم في الارتقاء بتجربتها العلمية والأكاديمية وفي كافة المجالات.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها، أمس، في حفل تخريج طالبات كليات إدارة الأعمال والحوسبة والمعلوماتية والعلوم والهندسة بجامعة الشارقة لفصل الخريف 2023 - 2024، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وقال سموه: «إذا كان إرضاء الناس غاية لا تُدرك، فإرضاء الذات هدفٌ لا يُترك، ونحن في جامعة الشارقة نسعى لإرضاء الذات بإدراك النجاح تلو النجاح، فهو سبيلنا وغايتنا ولا نتركُ فرصة من فرص النجاح إلا سعينا إليها، هكذا علمنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مؤسس الجامعة، ولذا ارتقت جامعتنا في سنوات معدودة إلى أعلى المراتب العلمية وحققت ما حققته غيرها من جامعات في سنوات طوال».

وأضاف سموه مخاطباً الخريجات ومؤكداً دعم الجامعة لهن لتحقيق التفوق المنشود: «إذا كان مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة حتى نصل إلى النهاية، فمشوار العلم أيضاً يبدأ بخطوة ولكن لا نهاية له.. وكما بدأنا معكم بالأمس أولى خطوات المشوار فها نحن قد وصلنا اليوم لنشهد معاً خطوة جديدة في مشوار جديد على نفس الطريق، طريق العلم والمعرفة والتميز، تقفون اليوم على عتبات خطوات أخرى وسنظل نواصل معكم اليوم وغداً الخطوة تلو الخطوة لتحققوا طموحاتكم وتواصلوا نجاحاتكم»، واختتم سموه كلمته بتهنئة الخريجات على النجاح والتخرج، متمنياً سموه لهن التوفيق والسداد.

وسلّم سموه الشهادات للخريجات البالغ عددهن 337 خريجة من برامج البكالوريوس في كليات إدارة الأعمال، والحوسبة والمعلوماتية، والعلوم، والهندسة.

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