شمسة المري.. دكتوراه في تأثير القادة الشباب على أداء المؤسسات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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نالت الإماراتية شمسة المري شهادة الدكتوراه عن تأثير «كفاءات القادة الشباب والذكاء العاطفي ومناخ الإبداع على أداء المؤسسات الحكومية في دولة الإمارات» من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات، والتي هدفت من خلالها إلى مساعدة الشباب في اكتساب خبرات القيادة والكفاءات اللازمة.

وقالت المري لـ«البيان» إن دراستها جاءت للمساعدة في معرفة كيفية بناء قادة شباب أقوياء في الهيئات الحكومية كما هدفت إلى التعرف على القدرات المطلوبة لتحديد مدى استعداد هؤلاء الشباب وانفتاحهم ليكونوا قادرين على تولي مناصب قيادية في الحكومة الاتحادية في الثورة الصناعية الرابعة القادمة وهو أمر مهم للنجاح الاقتصادي في المستقبل.

وتمكنت المري من إنجاز بحث استثنائي يفتح آفاقاً جديدة لفهم العلاقة بين كفاءات القادة الشباب والذكاء العاطفي وأداء المؤسسات الحكومية، وأظهرت نتائج بحثها أن وجود قادة شباب مؤهلين ومتحمسين وذوي مهارات القيادة العاطفية بهدف تحسين أداء المؤسسات.

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