سلطان بن أحمد: جامعة الشارقة تسبق آلاف الجامعات لتكون بين الأفضل عالمياً

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن ما وصلت إليه الجامعة من مكانة مرموقة عالمياً ومسيرة ناجحة في العلم والمعرفة يرجع الفضل فيه إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مؤسس الجامعة الذي جعل الحلم في جامعة الشارقة واقعاً فعلياً لتكون واحدة من مؤسسات التعليم العالي الرائدة محلياً وإقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك، خلال كلمة سموه التي ألقاها صباح أمس، في حفل تخريج طالبات كليات الشريعة والآداب والاتصال والقانون والفنون الجميلة بجامعة الشارقة لفصل الخريف 2023-2024، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وقال سموه متناولاً مسيرة جامعة الشارقة وتطورها الكبير وتبوئها مكانة عالية وسط نظيراتها في العالم: نحلم جميعنا ونتمنى أن يكون الحلم واقعاً ولكن ما الذي يحولُ بين الأحلام وتحقيقها؟ صاحب السمو حاكم الشارقة كان يرى بعيني خياله هذا الصرح العلمي الكبير حتى أصبح واقعاً.. واليوم نشهد جميعاً جامعة الشارقة تسبق الآلاف من الجامعات لتكون بين الجامعات الأفضل على مستوى العالم.

واستعرض سموه ما وصلت إليه جامعة الشارقة من تصنيفات مرموقة. ووجه سمو رئيس جامعة الشارقة رسالةً إلى الخريجات داعياً إياهن للسعي إلى تحقيق ما يطمحن إليه من أحلام كبيرة بالعمل والجهد، قائلاً: لو لم ترتبط أحلامنا بالواقع لظلت فكرة تأسيس جامعة الشارقة تحلق في سماء الأماني والأمنيات، وكذلك هي أحلامكن لتكن بقدر الطموحات والعزيمة والقدرات تتجسد واقعاً يلبي الأمنيات.

واختتم سموه كلمته بتهنئة الخريجات على النجاح والتخرج، متمنياً سموه لهن التوفيق والسداد.

وكان حفل التخريج قد استهل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عقبه تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على تفضل سموه بتشريف حفل التخريج وتكريم الخريجات.

وعقب حفل التخريج صافح سمو رئيس جامعة الشارقة نواب مدير جامعة الشارقة وعمداء الكليات وأعضاء الهيئة التدريسية، شاكراً لهم جهودهم وحرصهم على تأهيل الطلبة والطالبات. كما تفضل سموه بتكريم الطالبات المتفوقات الحاصلات على معدل 4 من 4 وقدم لهن هدايا تذكارية بمناسبة التفوق والتقط معهن الصور التذكارية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز