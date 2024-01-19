سلطان بن أحمد: جامعة الشارقة تواصل تخريج أفضل الكوادر لسوق العمل

المصدر: الشارقة - وام

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، مواصلة الجامعة تميزها في مسيرتها العلمية والتعليمية، وتخريج أفضل الكوادر المؤهلة بالعلم والمهارات اللازمة لسوق العمل.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها أمس خلال حفل تخريج طلاب جامعة الشارقة لفصل الخريف 2023 ـ 2024، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.

وقال سموه مخاطباً الخريجين: ماذا بعد؟ سؤال أتوقع بأنه متداول بينكم، وأظنُ أن كلاً منكم طرحه على نفسه، وربما على زملائه، وأنا بدوري أطرحه عليكم اليوم ماذا بعد النجاح؟ وماذا بعد التخرج؟ وماذا بعد الحصولِ على الشهادة؟ أنتم اليومَ مؤهلون بالعلم، وتمتلكون القدرة، والفرص تنتظرُ من يقتنصها ويمسك بها ليحولها إلى حقيقة، بادر الفرصة واحذر فواتها فبلوغ العز في نيل الفرص.

وأضاف سموه: اليوم نشهد تخريج دفعة جديدة من أبناء جامعة الشارقة، بل نقدم دليلاً جديداً على تميز ونجاح جامعتنا في مواصلة المسيرة العلمية والتعليمية حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه من مرتبة علمية متقدمة بين جامعات العالم، ونعدكم ونعدُ الأجيال القادمة أيضاً أننا سنواصل الجهد والعمل الدؤوب لنسهم ونشارك في صنع مستقبل واعد يليق بالشارقة.

واختتم سمو رئيس جامعة الشارقة كلمته موصياً الخريجين، قائلاً: اعتباراً من اليوم ستكونون سفراءنا في كل مكان، تقدمون لأوطانكم ما اكتسبتموه من مهارات ومعارف علمية ومهنية، كلٌ في مجاله، احرصوا على أن تكونوا صورة مشرقة للجامعة في ميادين العلم والعمل.

وكان حفل التخريج قد استهل بالسلام الوطني ، ثم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على تفضل سموه بتشريف حفل التخريج وتكريم الخريجين.

وهنأ النعيمي الخريجين على نيلهم شهاداتهم، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مستقبلهم العملي والوظيفي، لافتاً إلى أن جامعة الشارقة بتأسيسها الأكاديمي الرفيع المستوى، وفق أفضل ما تكون عليه مؤسسات التعليم الجامعي، عملت على تأهيلهم ورفدهم بما يحتاجون إليه من العلم والمعرفة والمهارات اللازمة لتكون واحدة من بين الجامعات المرموقة في العالم بحسب أحدث التصنيفات لقطاع الجامعات في مختلف المؤشرات العلمية وغيرها.

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