«الإمارات للتعليم المدرسي» تنظم اللقاء المفتوح الأول 2024

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي اللقاء المفتوح الأول لعام 2024، بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والمهندس محمد القاسم مدير عام المؤسسة، وعدد من القيادات التربوية والمعلمين وأولياء الأمور، وذلك في مجلس البطين بأبوظبي.

وتهدف اللقاءات المفتوحة إلى ترسيخ أطر التعاون والشراكة بين المؤسسة وكوادر الميدان التربوي وأولياء أمور الطلبة، وذلك تماشياً مع توجه المؤسسة الرامي إلى إشراك المعنيين في تطوير وتحسين جودة مخرجات المنظومة التعليمية الوطنية، وتعزيز تنافسيتها، وتوطيد قيم الشراكة والمسؤولية لدى كافة المعنيين بالشأن التربوي، وترجمة ذلك إلى خطط عمل واقعية، تنعكس بشكل إيجابي على قطاع التعليم الحكومي.

وتأتي اللقاءات المفتوحة تجسيداً لرؤية المؤسسة في أهمية تفعيل وفتح كافة قنوات التواصل مع مختلف الفاعلين في المنظومة التعليمية الوطنية، من أجل تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في قطاع التعليم الوطني، والمضي قدماً في رفده بكافة مقومات ريادته وتميزه على المستوى العالمي.

وأكد المهندس محمد القاسم، أن اللقاءات المفتوحة تمثل حاضنة للأفكار الريادية، وحلقة وصل بين المؤسسة وكافة المعنيين بالشأن التعليمي.

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