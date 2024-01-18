سلطان بن أحمد: جامعة الشارقة حققت إنجازات علمية وأكاديمية

المصدر: الشارقة - وام

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أشاد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء الجامعة، بما تحقق من منجزات علمية وأكاديمية وبحثية في الجامعة خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه أمس اجتماع مجلس أمناء الجامعة 56 الذي عقد أمس في الجامعة، مؤكداً سموه استمرار الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات، والحصول على المراتب المتقدمة في مختلف التصنيفات العالمية، والتركيز على جودة العملية التعلمية.

واعتمد مجلس الأمناء تخريج 1709 طلاب وطالبات أنهوا متطلبات التخرج في فصل الصيف 2022 - 2023، وفصل الخريف 2023 - 2024 منهم 46 في برامج الدكتوراه، و226 في برامج الماجستير، وطالبان في برنامج دبلوم الدراسات العليا، و1435 في برامج البكالوريوس.

كما اعتمد المجلس إنشاء مركز التميز في مجال السرطان في معهد البحوث الطبية والعلوم الصحية بالجامعة، وتشكيل لجنة من أعضاء المجلس لوضع آلية للتوطين تستهدف تنظيم ودعم توطين الوظائف الأكاديمية والإدارية في الجامعة.

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