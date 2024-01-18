حميد النعيمي: التعليم العالي ثروة كبيرة لا تقدر بثمن

المصدر: عجمان ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل تخريج «دفعة عام 2024» من طلبة جامعة عجمان الذين تجاوز عددهم 200 خريج، والذي أقيم أمس في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الحرم الجامعي.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالمستوى المميز الذي وصل إليه التعليم العالي بالدولة وبالنهضة الحضارية في كافة المجالات لاسيما التعليمية والعلمية وذلك بفضل رعاية واهتمام القيادة الرشيدة ودعمهما المتواصل لمسيرة العلم ومؤسساته.

وقال سموه: «إن التعليم العالي ثروة كبيرة لا تقدر بثمن وهو الاستثمار الحقيقي في الإنسان والذي يعزز الصورة المشرقة لدولة الإمارات التي عرفت بنهضتها التنموية والتعليمية وإسهامها في دفع حركة النهضة الفكرية والعلمية والاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية إقليمياً ودولياً».

وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن تهانيه الحارة للخريجين وأسرهم، مُشيداً بالحصاد الذي حققوه والذي يُظهر الجهود الطيبة التي بذلوها خلال مسيرتهم التعليمية، وصولاً إلى هذه اللحظات الغامرة بالفخر والاعتزاز.

حضر الحفل إلى جانب سموه، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، عضو مجلس أمناء الجامعة.

وألقى الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، كلمة عبّر فيها عن جزيل الشكر والامتنان لصاحب السمو حاكم عجمان، على الدعم المستمر الذي يوليه للجامعة وعلى قيادته الحكيمة التي تسهم في تحقيق استراتيجية الجامعة، كما ألقى علي إسحاق حديد كلمة الخريجين التي أشاد فيها بالاهتمام الكبير الذي يحظَى به الطلبة في دولةِ الإمارات من قبل قيادتنا الحكيمة.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان بهذه المناسبة درع الجامعة إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش. كما قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي درعاً مماثلة لصاحب السمو حاكم عجمان. وقام صاحب السمو حاكم عجمان يرافقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، بتكريم خريجي الدراسات العليا وأوائل الكليات.

فيما قام سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي يرافقه الشيخ راشد بن حميد النعيمي والدكتور كريم الصغير، بمتابعة توزيع الشهادات على الخريجين وتكريم المتفوقين منهم. وسيقام حفل مخصص للطالبات الخريجات اليوم، في قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في حرم الجامعة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز