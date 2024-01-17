ربط برنامج الصحة المدرسية إلكترونياً بـ313 مدرسة حكومية

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن ربط برنامج الصحة المدرسية مع 313 مدرسة حكومية إلكترونياً كمرحلة من دبي إلى الفجيرة، مؤكدة أنه يجرى العمل على استكمال الربط الإلكتروني مع بقية المدارس الحكومية.

وأشارت المؤسسة إلى التحاق أكثر من 164,100 طالب وطالبة ببرنامج الصحة المدرسية ضمن خطه متكاملة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمجتمع التعليمي.

كما نجحت المؤسسة في تقديم ما يزيد على 170 ألف جرعة لقاح وفق البرنامج الوطني لتحصين طلبة المدارس.

وأكدت المؤسسة أن برنامج الصحة المدرسية من أهم البرامج الصحية الوقائية التي تدعم نمو الأطفال واليافعين في جميع مراحل حياة الإنسان عبر توفير بيئة وقائية لطلاب المدارس وتعزيز صحتهم ورفاهيتهم، والحفاظ على بيئة مدرسية صحية ومستدامة.

تصميم

وأفادت بأن برنامج الصحة المدرسية من أهم البرامج الصحية الوقائية التي تبنتها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والتي تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تم تصميمه باستخدام الأنظمة الذكية كونه منصة مركزية ونموذجاً متكاملاً للرعاية يمتد إلى أماكن صحة الطفل بأكملها من المدارس إلى مستويات الرعاية المتقدمة، كما يسمح بتبادل المعلومات ثنائية الاتجاه عبر السجلات الصحية الإلكترونية.

تلبية

وفي ظل تطور التكنولوجيا بشكل مستمر وسريع، يلبي الربط الإلكتروني لبرنامج الصحة المدرسية احتياجات الطلبة الصحية والنفسية والوقائية كافة.

وذلك بتوفير قاعدة بيانات وملف طبي إلكتروني للطالب يشمل التاريخ الطبي والإجراءات الصحية والوقائية المقدمة للطالب، ويعد الربط الإلكتروني مجدياً لتحديد الاحتياجات الصحية للطالب بشكل دقيق، إضافة إلى تحسين الاتصال بين جميع الجهات المعنية، ومن ذلك المعلمون وأولياء الأمور والفرق الطبية.

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