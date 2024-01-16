جامعة الإمارات تموّل 132 مشروعاً بحثياً تعزز الابتكار والتطوير

المصدر: العين - البيان

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أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن تمويل 132 مشروعاً بحثياً متنوعاً بجميع التخصصات العلمية في الجامعة، بهدف دعم الباحثين في استكشاف موضوعات مبتكرة وحلّ التحديات الحديثة التي تواجه المجتمع.

وأوضح الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي أن هذه الخطوة تبرز التزام جامعة الإمارات العربية المتحدة تعزيز البحث العلمي والابتكار وتقديم دعم قوي للمجتمع البحثي، كما يأتي ذلك في سياق الجهود المستمرة لرفع مستوى التعليم العالي وتعزيز الابتكار والاستدامة في الدولة وذلك ضمن استراتيجية جامعة الإمارات للبحث والابتكار (2023 - 2026).

وأشار إلى أن الجامعة تسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي عبر هذه المشروعات البحثية التي تخدم قطاعات حيوية مجتمعية مهمة، إذ يتوقع أن تُسهم النتائج في تحسين الابتكار والتنمية في المنطقة كما تشجع الجامعة على التفاعل الاجتماعي والاقتصادي عبر البحوث التي تعالج قضايا مهمة وتُسهم في تحسين جودة الحياة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز استراتيجية الجامعة الطموحة نحو بناء مجتمع علمي قوي ومستدام عبر زيادة الإنتاج البحثي بوساطة النشر العلمي وتسجيل براءات الاختراع، إذ يعزز الاستثمار في البحث العلمي قدرات الباحثين ويُسهم في تقديم حلول مجدية للتحديات المعاصرة.

وأضاف: إن تمويل المشروعات البحثية المختلفة التي يبلغ عددها 132 مشروعاً بحثياً تتوزع على النحو التالي: 38 مشروعاً بحثياً في برنامج البحوث المتقدمة، و24 مشروعاً بحثياً في برنامج البحوث الاستراتيجية، و48 مشروعاً بحثياً في برنامج المنح البحثية لأعضاء التدريس الجدد و17 مشروعاً بحثياً في برنامج البحوث المشتركة مع الجامعات الآسيوية AUA، و5 مشروعات بحثية في برنامج زمالة جامعة الإمارات ما بعد الدكتوراه للعمل المناخي.

وتتوزع المشروعات البحثية حسب الكلية على النحو التالي: 29 مشروعاً بحثياً لكلية العلوم، و37 مشروعاً بحثياً لكلية الهندسة، و20 مشروعاً بحثياً لكلية الطب والعلوم الصحية، و11 مشروعاً بحثياً لكلية الزراعة والطب البيطري، و12 مشروعاً لكلية تقنية المعلومات، و8 مشروعات لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، و10 مشروعات بحثية لكلية الإدارة والاقتصاد، و4 مشروعات بحثية لكلية التربية، ومشروع بحثي لكلية القانون.

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