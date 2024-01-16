جامعة الخليج الطبية بعجمان تعتمد مبادرة لتعيين طلابها المواطنين

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

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أكد الدكتور حسام حمدي مدير جامعة الخليج الطبية بعجمان لـ«البيان»، أن الجامعة اعتمدت مبادرة لتعيين طلابها المواطنين، مؤكداً أنه تم تعيين عدد من الطلبة المواطنين وهم في مقاعد الدراسة، من خلال مبادرة تم إطلاقها بالتعاون مع «نافس».

ولفت إلى أن عدد الطلبة الدراسين بالجامعة بلغ 2500 طالب وطالبة، وتبلغ نسبة المواطنين منهم 20 %، كما أن هناك 23 برنامجاً معتمداً من التعليم العالي، و5 برامج معتمدة عالمياً. وأشار إلى أن الجامعة طرحت برامج أكاديمية جديدة تدعم سوق العمل بكوادر وطنية، أبرزها الماجستير في تشخيص الموجات الصوتية، والذي يهدف إلى تأهيل وترخيص أخصائيي التشخيص بالموجات الصوتية، إضافة إلى اعتماد برنامجين، الأول برنامج مساعد طبيب أسنان، والثاني برنامج فني صيدلة، وهما برنامجان مطلوبان لسوق العمل نظراً لندرة المتخصصين فيهما، ما يعد فرصة مميزة للملتحقين بهما، من خلال تمكينهم من إيجاد وظائف وبالتالي الانخراط في تلك الوظائف بعد التخرج مباشرة.

وأكد أنه جار اعتماد برنامج الماجستير في الرعاية المركزة لحديثي الولادة من الأطفال المبتسرين، وجار عمل دراسات لإدخال الذكاء الاصطناعي وتحليل المعلومات في برامج الإدارة والاقتصاد في الرعاية الصحية لمنح درجة البكالوريوس والماجستير التنفيذي.

وذكر أن جامعة الخليج الطبية لديها 23 برنامجاً معتمداً من التعليم العالي، إضافة إلى اعتماد 5 برامج أكاديمية عالمياً، كما تقدم الجامعة برنامجاً تعليمياً طبياً مستمراً معتمداً من الهيئات المعنية بالدولة لمتخصصي الرعاية الصحية من خلال مختبراتها الطبية المميزة، ومن أهم نقاط قوته هو المنهج المبتكر، والتدريب السريري في مستشفيات الجامعة الأكاديمية ومعاهد البحث المتقدمة.

وتابع: كما تواصل الجامعة اجتذاب أفضل الطلاب من جميع أنحاء العالم بسبب تعاونها الدولي، ومناهجها المستقبلية، ومنهجية التدريب التي تدعمها التكنولوجيا.

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