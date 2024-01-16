جامعة خليفة تطلق أكاديمية متخصصة في الأمن السيبراني

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس وبالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني أكاديمية جامعة خليفة للأمن السيبراني، بهدف توفير برامج تدريب معتمدة باللغتين العربية والإنجليزية.

وستوفر الأكاديمية الجديدة تدريباً للأفراد والطلبة والشركات والمؤسسات في المجالات المتعلقة بالقضايا الأمنية من خلال العمليات التكنولوجية والتنظيمية والمنهجية، كما ستمنح طلابها ومتدربيها شهادات معتمدة بعد نهاية البرنامج.

وتوفر الأكاديمية مبادرات تدريبية خاصة تلبي حاجات المؤسسات داخل دولة الإمارات، حيث صُممت البرامج لتوجيه الأفراد والقطاعين الحكومي والصناعي وصنّاع السياسات في آلية الاستجابة واتخاذ التدابير الوقائية لإيقاف الجرائم الإلكترونية قبل حدوثها، حيث تم تزويدها بمنصات عالمية مثل منصتي «ليوناردو» و«سايبر رينج» التي يعتمد تصميمهما على توفير محاكاة عالية الدقة لتنفيذ سيناريوهات التشغيل التفاعلية.

وخضع المتخصصون بالأمن السيبراني، من الذين انضموا إلى الأكاديمية مؤخراً، لبرنامج تدريب استمر 6 أسابيع في أكاديمية ليوناردو بمدينة جنوة الإيطالية، حيث اكتسبوا خبرة في استخدام منصات «ليوناردو» و«سايبر رينج» و«سايبر ترينر».

ويُتوقع أن تسهم الأكاديمية في تعزيز البرامج البحثية والأكاديمية العريقة في جامعة خليفة، والتي تمنح درجات أكاديمية ذات مستوى عالٍ من التخصص تتيح للطلبة الحصول على أفضل شهادات الدكتوراه عبر الاستفادة من خبرات حماية نظم الأمن الرقمي وتعزيز مرونة الأصول المهمة عالمياً.

ومن جهته، أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن أكاديمية جامعة خليفة تحمل في طياتها الكثير من البرامج الرئيسية والمهمة في تعزيز ثقافة الأمن السيبراني، إذ تضم تخصصات تقنية يحصل من خلالها المتدرب على شهادة معرفية لأفضل الممارسات العلمية.

وشدد الدكتور الكويتي على أهمية تعزيز ثقافة الوعي لدى جميع شرائح المجتمع تجاه الجرائم الإلكترونية والتي تنتشر عبر التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والحفاظ على البنى التحتية المتقدمة للدولة عبر تحقيق الأمن السيبراني، حيث يعتبر الطلبة هم خط الدفاع الأول بالإضافة إلى وعي جميع شرائح المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز