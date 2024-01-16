جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبحث تعزيز التعاون التعليمي مع الشيشان

المصدر: غروزني - وام

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بحثت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تعزيز العلاقات الاستراتيجية في المجالات العلمية والثقافية والتعليمية والبحثية مع الشيشان، إلى جانب بحث التعاون الأكاديمي في مجال التعليم الديني واللغة العربية، ومتطلبات البنية التحتية التعليمية على الساحة الشيشانية واحتياجات التدريب المهني، إضافة إلى تبادل المنح الدراسية وتفعيل برامج العطلات الصيفية والفصول الدراسية الافتراضية.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من الجامعة برئاسة الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة، إلى الشيشان.

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