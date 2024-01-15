جامعة عجمان و«أمازون ويب سيرفيس» تتعاونان لتعزيز الابتكار

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقع مركز جامعة عجمان للابتكار، مذكرة تعاون مع شركة «أمازون ويب سيرفيس» (AWS)، الرائدة عالمياً في مجال الحوسبة السحابية، بهدف تقديم دعم متكامل للشركات الناشئة، يمكّنها من الاستفادة القصوى من مزايا الحوسبة السحابية، وكذلك لتشجيع الطلبة وتطوير مشاريعهم الابتكارية. ونجح المركز في احتضان 129 شركة ناشئة مبتكرة حتى الآن.

ويفتح هذا التعاون أبواباً واسعة للشركات الناشئة، ويسهم في توفير فرص متعددة للوصول إلى مجموعة شاملة من الموارد والدعم الفني والتدريب المتقدم، لتطوير المشاريع بكفاءة وبأقل تكلفة، ويتم تقديم هذا الدعم من خلال منصة «Learn on AWS»، التي توفر مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية والتدريبية للشركات الناشئة.

وسيكون أصحاب الشركات الناشئة على استعداد لاستقبال إرشادات ودعم متخصص، من خلال خدمة مطوري خدمات أمازون ويب سيرفيس (AWS)، وخدمة المستشار الموثوق للاستفادة من الإرشادات القيمة حول أفضل الممارسات. كما يمكنهم الاستفادة من القوالب الجاهزة، واستخدامها في مختلف المجالات، كبنية تحتية لتلك الشركات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز