86 % نسبة فعالية تطبيق «التعليم الهجين» في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكدت جامعة الشارقة أن المراجعات التي أجرتها للوقوف على الصعوبات والتحديات التي قد تواجه الطلبة والأساتذة في تطبيق نموذج «التعليم الهجين»، أظهرت إشادات واسعة من جانب الطلبة، وبنسبة عالية بلغت 86 %، بفعالية هذا النموذج الحديث، ودوره في ضمان استمرار الطلبة في تحصيلهم العلمي، وإنهاء متطلبات برامجهم التعليمية، مع الأخذ في الاعتبار ظروفهم الوظيفية والطبية، مشيرةً إلى أنه تم اعتماد برامج أكاديمية جديدة، أبرزها ماجستير العلوم في هندسة الأمن السيبراني، وافتتاح مكتب إرشاد لدعم الطلبة أكاديمياً، كما أن عدد الطلبة الدارسين بالجامعة بلغ 19798 طالباً وطالبة، منهم 10760 مواطناً ومواطنة.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، لـ«البيان»، إن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، وجّه في بداية العام الجامعي بضرورة مراجعة البرامج الأكاديمية، للتأكد من تناغمها مع التطورات التي تشهدها أسواق العمل، حيث تم التركيز في هذا الجانب على المهارات الوظيفية، وإعداد الطالب وتهيئته ليكون جاهزاً للانخراط في الوظيفة التي تم تأهيله لها.

ولفت النعيمي إلى أنه تم تحديث مكتبات الجامعة، لتوفير البيئة المناسبة للمذاكرة، وعقد جلسات النقاش الطلابية المفتوحة، وسيتم خلال الأيام المقبلة، افتتاح مكتبة الكليات الطبية في حلتها الجديدة، والتي تم تصميمها بطريقة مماثلة لبيت الحكمة في الشارقة.

وأضاف أنه تم افتتاح مكتب إرشاد ودعم الأقران، والذي سيتم التركيز فيه على إشراك الطلبة المتميزين في الجامعة في عملية الإرشاد الأكاديمي، وتوفير الدعم الأكاديمي لزملائهم، سواء بشكل فردي أو من خلال مجموعات لعقد دروس خصوصية داعمة، ويمكن لأي طالب في الجامعة الاستفادة من هذه الخدمات، عن طريق التسجيل بمنصة المكتب الذكية، التي توفر بالتعاون مع قسم الحوسبة بمركز تقنية المعلومات، خدمات دعم أكاديمي، من خلال منصات الدعم الأكاديمي المبنية على الذكاء الاصطناعي في تخصصات العلوم الأساسية واللغة الإنجليزية.

127 برنامجاً

وأوضح النعيمي أن عدد البرامج المعتمدة حالياً في الجامعة، بلغ على المستوى المحلي والدولي 127 برنامجاً، منها 17 برنامجاً لدرجة الدكتوراه، و50 برنامجاً لدرجة الماجستير، و3 برامج دبلوم عالٍ، و57 برنامجاً في الدراسات الجامعية، وبرامج بكالوريوس تغطي كافة التخصصات الهندسية والعلوم التطبيقية والقانون والعلوم الإدارية والعلوم الإنسانية والشريعة والاتصال والفنون الجميلة، بالإضافة إلى العلوم الصحية والطبية.

ولفت إلى أن من أبرز البرامج التعليمية التي تم اعتمادها من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي، وسيتم طرحها في هذا الفصل، بكالوريوس العلوم في هندسة الأمن السيبراني، وبكالوريوس العلوم في المعلوماتية الطبية الحيوية، وبرنامج ماجستير العلوم في تحليل الأعمال، وماجستير العلوم في علم البيانات، وماجستير العلوم في هندسة الأمن السيبراني، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي، وقد تم التركيز في طرح هذه المساقات على تلبية احتياجات أسواق العمل إليها، وتلبية الوظائف الجديدة المستحدثة في الدولة وخارجها.

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