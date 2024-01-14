«صون العلم» تستبدل 300 علم في الجامعات والمدارس والمنازل

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أعلنت المبادرة التطوعية «صون العلم» عن استبدال 300 علم في المدارس والجامعات والمنازل في إمارة أبوظبي خلال فترة شهرين، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى المساهمة في الحفاظ على الرموز الوطنية وتعزيز الوعي بالقيم الوطنية في دولة الإمارات.

هوية

وتأسست «صون العلم» بمبادرة من الشاب الإماراتي محسن الحنيفاء الحارثي قبل شهرين، وتمكنت من ضم أكثر من 350 متطوعاً تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً لخدمة الوطن، وتشمل أعمال الفريق استبدال الأعلام الوطنية القديمة والتالفة بأخرى جديدة وذات جودة عالية، وذلك بالتعاون مع البلديات، ويتم الاحتفاظ بالأعلام المستبدلة في مكان يليق بها، حيث يتم تخزينها بعناية واحترام، وبعد ذلك يتم إعادة تدويرها بطرق صديقة للبيئة.

ولاء

وقال الشاب الإماراتي محسن الحنيفاء الحارثي صاحب الفكرة، إن مبادرة «صون العلم» تعكس روح التطوع والمشاركة المجتمعية في دولة الإمارات، حيث يعمل المتطوعون بتفانٍ وحماس لتحقيق الهدف المشترك وتعزيز قيم الوطنية والانتماء للوطن. وأضاف إن المبادرة تعتزم مواصلة جهودها في التوسع والانتشار في باقي إمارات دولة الإمارات، بهدف التأكيد على الأهمية الثقافية التراثية للأعلام وتعزيز الولاء والانتماء للوطن في قلوب الناس، والسعي للمحافظة والاهتمام بالأعلام القديمة والجديدة التي بحوزتهم، وينتبه فريق عمل المبادرة من أي عمل أو تعامل أو طريقة من شأنها أن تسيء للعلم بأي شكل من الأشكال مثل سقوط العلم على الأرض أو تركيبه بشكل خاطئ أو رفعه وإنزاله من دون ضوابط واحترام أو غير ذلك من الأعمال التي قد تسبب إساءة أو إهانة للعلم.

وأكد أن المبادرة نابعة من إحساس وفخر وحب وانتماء لعلم وشعار دولة الإمارات، ويحمل فريق «صون العلم» أهدافاً تطوعية باستبدال الأعلام التالفة والباهتة، كما تعكس المبادرة التزام الفريق بالحفاظ على الرموز الوطنية وتعزيز الانتماء للوطن، وتعكس أيضاً الروح الوطنية القوية والرغبة في المساهمة الفعالة في تطوير المجتمع والحفاظ على هويته الوطنية. ودعا الحارثي أفراد المجتمع إلى عدم التردد بالتواصل مع فريق «صون العلم» في حال رؤية علم دولة الإمارات يحتاج إلى استبدال في أي مكان وأي وقت، ولفت إلى أنه تم تخصيص منصة للمبادرة في ياس مول تستقبل من خلالها جميع فئات المجتمع وتقوم بنشر رسالة توعية بأهمية العلم، والمحافظة علية، فضلاً عن تنفيذ مبادرات عدة استعداداً ليوم العلم.

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