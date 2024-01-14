جامعة الإمارات تستضيف اجتماعاً لـ«التعليم العالي الخليجي»

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة، الاجتماع السادس والعشرين لرؤساء ومديري جامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي في متحف المستقبل بدبي، بمشاركة 37 جامعة ومؤسسة تعليم عالٍ من دول الخليج العربي.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون في ما بين الجامعات الخليجية، من خلال دعم مسيرة التعاون المشترك بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، لبناء مجتمع خليجي متقدم، في ظل التطور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم العالي حول العالم، مشيداً بالدور المتميز للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي نظمت هذا الاجتماع، في تدعيم الشراكة البينية.

كرسي علمي

من جهته، أوضح الدكتور غالب الحضرمي البريكي مدير جامعة الإمارات بالإنابة، في تصريحات صحافية، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إنشاء كرسي علمي، تشارك فيه جامعات دول المجلس، على أن يكون مقره جامعة الإمارات، كوسيلة مهمة من وسائل تفعيل الدور البحثي المتخصص، وتطبيق أعلى معايير الجودة البحثية، وتوفير مقومات الإبداع البحثي لتوليد المعرفة، وإنتاجها وتوظيفها للإسهام في تعزيز الهوية، وإعداد جيل متميز من الباحثين وطلاب الدراسات العليا الخليجيين في الحقول المتعددة. وأشار البريكي إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان لمناقشة إنجازات الجائزة، وبحث إمكانية تطويرها، لتشمل فئات ومجالات عدة، وأنه تم الاتفاق أيضاً على استضافة النسخة السابعة والعشرين من الاجتماع في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية العام القادم. ولفت إلى أن الاجتماع ناقش قرارات لجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول المجلس، وتطرق إلى قاعدة المعلومات الخليجية «جسر»، ولجان العمل المشتركة، وبحث تطوير جائزة لجنة رؤساء ومديري ومؤسسات التعليم العالي بدول المجلس، وغيرها من المواضيع.

صنع المعرفة

وعقدت ندوة «الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي»، على هامش أعمال الاجتماع، بمشاركة الدكتور سعيد الظاهري رئيس مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، والدكتور فكري خرباش عميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة بجامعة الإمارات، والدكتورة سعاد المرزوقي النائب المشارك لشؤون الطلبة بجامعة الإمارات، والدكتور علي الغافلي وكيل كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، وتناولت فهم الذكاء الاصطناعي، مقارنة بالذكاء البشري، في ما يتعلق بصنع المعرفة في المجتمعات الحديثة، ومقاربات استخدام الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، والآفاق المحتملة لاستخدام تطبيقاته في عمليات التعليم والتعلم، وتقييم دوره في توسيع فضاء البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، والآثار المترتبة على معايير الاعتماد الأكاديمي للبرامج والمؤهلات.

واختتم اللقاء بالإعلان عن الفائزين بجائزة رؤساء ومديري الجامعات، ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي، في دورتها الثانية، حيث حصل الدكتور حمد الجسمي من كلية الهندسة في جامعة الإمارات على المركز الأول في فئة التعليم، فيما حصل الدكتور أحمد المرشدي من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الإمارات، على المركز الثاني في ذات الفئة، وفي فئة الباحث المتميز، فاز الدكتور أحمد عبد العزيز المطرودي رئيس قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة القصيم بالمملكة العربية السعودية.

تعزيز الابتكار

وأكد الفائزون لـ «البيان»، أن الجائزة تقدر الإنجاز العلمي، وتشجع العلم، وتحتفي بالباحثين، وهي دليل على التزام دول الخليج الثابت بتعزيز الابتكار، مؤكدين أن هذا التكريم يعد بمثابة شهادة على الجهود التعاونية التي تعمل على الارتقاء بالمواهب العلمية والاحتفال بها، والتي تسهم في تقدم مجتمعنا.

وقال الدكتور حمد عبد الله الجسمي، إن الفوز بالجائزة، جاء بناء على تطويره مناهج حديثة وتفاعلية رقمية، بما يخص تطوير عملية التعليم، وكذلك عملية التقويم الإبداعية، وأشار إلى أن الجائزة تأتي تتويجاً للسعي نحو تحقيق اقتصاد المعرفة، وترجمة لاهتمام دول مجلس التعاون الخليجي بدعم العلماء والباحثين والمبتكرين، كما تهدف إلى تأهيل كوادر علمية منافسة، لافتاً إلى أن جامعة الإمارات وفرت له البيئة المحفزة للإبداع في التعليم، مؤكداً عزمه على الاستمرار في التطوير في مجال العملية التعليمية، من أجل الارتقاء بها إلى الأفضل.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد العزيز المطرودي أن الجائزة تحفز الباحثين لإجراء بحوث علمية رصينة، تقدم حلولاً علمية للتحديات الوطنية والعالمية، وتعزيز الوعي البحثي والعلمي، كما تسلط الضوء على أهمية وقيمة العمل البحثي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز