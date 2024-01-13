«التربية»: 3 مراحل للتسجيل بالعام الجامعي 2024 - 2025

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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حددت وزارة التربية والتعليم ثلاث مراحل لخدمة التسجيل للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2024 - 2025، لطلبة الثاني عشر خريجي العام الأكاديمي الجاري، حيث بدأت المرحلة الأولى بإطلاق طلب التسجيل في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الخارجية من 3 يناير الجاري، وتستمر حتى 30 أبريل المقبل.

كما تشمل المراحل إطلاق خدمة التعديل على خيارات المؤسسة التعليمية، والبرنامج الدراسي اعتباراً من 18 مارس، وتستمر حتى 30 أبريل المقبلين.

وتأتي مرحلة القبول المبكر المشروط ضمن المرحلة الثانية للتسجيل، على أن يتم تقييم مؤسسات التعليم العالي وإدارة البعثات للطلب، خلال الفترة من 6 إلى 7 مايو 2024، ومن ثم التأكيد على قبول الطالب، خلال الفترة من 21 حتى 31 مايو المقبل.

وتشمل المرحلة الثانية الموعد النهائي لاستكمال الوثائق الرسمية للطلبة المتقدمين بطلب التسجيل للفصل الأول من العام الجامعي 2024 - 2025. وتقتصر المرحلة الثالثة على مرحلة القبول النهائي للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024 - 2025، خلال الفترة من 8 يوليو حتى 23 أغسطس المقبلين، ويشمل طلب التسجيل البيانات الشخصية للطالب، وبيانات الدراسة الحالية، والحالة الصحية واختيار مؤسسات التعليم العالي وسياسة القبول فيها، واختيار البرنامج الدراسي الملائم، بالإضافة إلى تحميل الوثائق الثبوتية والأكاديمية.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليميات محددة للطلبة المواطنين بالتعليم الخاص للحصول على قرار القبول المشروط، وكذلك القبول النهائي، موضحة أن طلبة المنهاج البريطاني عليهم إرفاق شهادة o level لمرحلتي العاشر والحادي عشر.

وبعد إعلان نتائج نهاية العام الدراسي على الطالب إرفاق شهادة الصف الثاني عشر A level، أو AS، مصدقة من الجهة التعليمية، التي يتبعها الطالب، وتوفير نتائج مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية، إضافة إلى رسالة المعادلة الصادرة من وزارة التربية.

أما طلبة البكالوريا الدولية فعليهم إرفاق شهادة نهاية العام مصدقة ورسالة المعادلة.

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