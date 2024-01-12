اعتماد منظومة جديدة لمراجعة درجات امتحانات طلبة المدارس

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي منظومة جديدة لإرساء نظام واضح لآلية مراجعة درجات الامتحانات، فضلاً عن تحقيق المصداقية من خلال تجديد معايير طلب مراجعة الدرجات وترسيخ إجراءاته الواضحة، والتي تتماشى مع تشريعات الحكومة الاتحادية وأنظمتها وتطلّعاتها، وجاء ذلك تزامناً مع إعلان نتائج الفصل الدراسي للعام الأكاديمي الجاري 2023 - 2024.

ووفقاً لدليل آلية طلب مراجعة الدرجات الصادر مؤخراً عن المؤسسة تم تحديد 8 أنواع من الطلبات تستثنى من قرار مراجعة الدرجات والتي تتمثل في طلبات مراجعة الدرجات على قرار تقدير درجة التقييم التكويني في مادة أو أكثر من مواد المجموعتين «A» و «B» والتي يتم مراجعتها عن طريق إدارة المدرسة مباشرة.

كما يستثنى طلبات الترفيع بعد الرسوب، وكذلك طلبات منح فرص أخرى لتقديم اختبار الإعادة، وطلبات تعديل النسبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، والاستثناء من حضور الطالب 65 % من أيام التمدرس لطلبة الحلقة الأولى من الأول إلى الثالث، وكذلك يستثنى الطلبات الخاصة بتصنيف الطلبة من ذوي الهمم بعد اعتمادها في نهاية العام الدراسي، والطلبات المقدّمة في أنظمة ومناهج أخرى، وحالات السلوك والغش.

وأوضحت المؤسسة أنه تم تنظيم عملية مراجعة درجات الاختبارات المركزية وحوكمتها من خلال بناء إطار شامل لمراجعة الدرجات وإعداد ضوابطه وإجراءاته وتشريعاته وفق منظومة تتألف من أربعة محاور هي بيان طلب مراجعة الدرجات، المهام والصلاحيات، ومخطط سير العمليات، ومعايير التقدم بطلبات مراجعة الدرجات وشروطها، البرمجة الزمنية لاستقبال طلبات مراجعة الدرجات.

وحددت المؤسسة معايير التقدم بطلبات مراجعة الدرجات وشروطها، وهي تشمل طلبات مراجعة الدرجات على قرار تقدير درجة التقييم الختامي بنهاية الفصل والإعادة، بحدّ أقصى ثلاث مواد من المجموعة «A» من المواد الدراسية.

كما تشمل معايير التقدّم أربع فئات هي الطلبة أصحاب الهمم الذين يخضعون لخطة تربوية «تكييف ومواءمة» أو الذين يخضعون لخطط تربوية فردية حسب كل إعاقة وتشمل الأمراض المزمنة، والطالب المريض ومرافق المريض للعلاج خارج الدولة أو الذي يتلقى العلاج داخل الدولة، وأصحاب الأعذار الطبية، ووفاة قريب من الدرجة الأولى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز