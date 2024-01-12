حاكم الشارقة يوقّع اتفاقية تعاون بين جامعتي كلباء وموناش الأسترالية

المصدر: الشارقة ـ البيان

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وقّع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، صباح أمس، في مقر الجامعة، اتفاقية تعاون بين جامعتي كلباء وموناش الأسترالية، وذلك لإنشاء برنامج بكالوريوس التربية البدنية والعلوم الرياضية.

وتنص الاتفاقية، التي وقعتها عن جامعة موناش البروفيسورة سوزان أليوت نائب مدير الجامعة، على التعاون بين الجامعتين لإنشاء برنامج علمي أكاديمي لمدة أربع سنوات في التربية البدنية والعلوم الرياضية في جامعة كلباء، والمساهمة المشتركة لدعم وتطوير البنية التحتية لمرافق الكلية المتنوعة، بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات للبرنامج التعليمي، لتخريج كوادر مؤهلة في العديد من الأقسام التي يتضمنها البرنامج المتخصص في تعزيز التميز في التعليم والممارسة المهنية في مجال التربية البدنية وعلوم الرياضة.

من جهة أخرى، اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، التقسيمات الجديدة لضاحيتي مهذب والزبير.

ويتم تقسيم منطقة بساتين الزبير إلى «حي الدبدبة شمال» و«حي الدبدبة جنوب»، وأضيف حي «القطينة» إلى ضاحية «مهذب»، لتشمل «ضاحية مهذب» أحياء «القطينة، والشنوف، وهديبة».

كما تم دمج منطقتي «مهذب سكني» و«طوي مهذب»، لتصبح منطقة «مهذب سكني»، وتتبع ضاحية مهذب، كما عُدل مسمى منطقة «طوي مهذب زراعي» إلى «مهذب زراعي».

وأصدر صاحب السمو حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بإنشاء دائرة الشارقة الرقمية.

ونص المرسوم على أن تُنشأ بموجبه دائرة حكومية في إمارة الشارقة، تسمى: «دائرة الشارقة الرقمية»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها.

وبحسب المرسوم، تحل دائرة الشارقة الرقمية محل دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة، ومكتب الشارقة الرقمية، وتؤول إلى الدائرة كافة حقوق وأصول وموجودات والتزامات دائرة الحكومة الإلكترونية ومكتب الشارقة الرقمية.

كما يُنقل موظفو دائرة الحكومة الإلكترونية ومكتب الشارقة الرقمية إلى دائرة الشارقة الرقمية، بدرجاتهم ومخصصاتهم المالية، وسائر مزاياهم الوظيفية.

كما أصدر سموه مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس لدار الوثائق في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم، على أن يُنقل الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة، إلى دار الوثائق في الإمارة، ويُرقى إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعين رئيساً للدار، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم.

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