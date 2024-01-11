انطلاق المؤتمر الدولي لتحليل الأعمال بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة ـ البيان

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انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لتحليل الأعمال، والذي تنظمه كلية إدارة الأعمال بجامعة الشارقة، بالتعاون مع مركز تحليل الأعمال في الممارسات العملية التابع لكلية إدارة الأعمال في جامعة سري البريطانية، لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في تحليلات الأعمال.

وذلك بحضور ومشاركة عدد كبير من المتحدثين والمشاركين الأكاديميين والمهنيين، وأكثر من 65 باحثاً من أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الشارقة، وجامعة الإمارات، وكلية التقنية العليا، وجامعة الملك فيصل، وعدد من طلبة الدراسات العليا، إضافة إلى باحثين من اليونان، وبريطانيا، وأستراليا، وأمريكا، وإيطاليا، والهند، ونيجيريا، وبنغلاديش.

ويعمل المؤتمر من خلال جلساته العلمية واللقاءات النقاشية، إلى دراسة وتحليل عدد من المحاور العلمية، كتحليل مغلف البيانات، ونظام دعم القرار وتصوير البيانات والرؤى وذكاء الأعمال، وتحليلات التسويق وتطوير الحملة التسويقية، وتحليلات الاستدامة البيئية، وتحليلات الرعاية الصحية والتنبؤ بالنتائج، والذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات، والتحليلات المالية وإدارة المحافظ، التعلم الآلي، نظم دعم القرار للتنفيذيين، وسلسلة التوريد الرقمية والخدمات اللوجستية، والمحاكاة والنمذجة.

منارة

بدأت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة، والتي رحب في مستهلها بالحضور والمشاركين ضمن فعاليات وأعمال المؤتمر. رافعاً أسمى آيات الشكر والامتنان إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس الجامعة، لرعايته لهذا المؤتمر ودعمه وتوجيهاته التي وصفها بالدائمة.

موضحاً بأن هذا المؤتمر، يُعد بمثابة منارة علمية وإرشادية تستطيع كلية إدارة الأعمال من خلالها أن تسلط الضوء على مسار الابتكارات والتطبيقات الحديثة والمتجددة في المجالات الميدانية لتحليلات الأعمال.

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