جامعة دبي شريكاً أكاديميا لـ "تحدي الحلول المستدامة لضيوف الرحمن "

المصدر: وام

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أعلنت جامعة دبي عن مشاركتها كشريك أكاديمي في النسخة الأولى من تحدي الحلول المستدامة لضيوف الرحمن الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمالGIE ، ويعد التحدي منصة رقمية متكاملة تضم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية من الشركات الناشئة لتقديم حلول مبتكرة من شأنها توفير معالجة موضوعية لكافة التحديات التي تواجه ضيوف المملكة العربية السعودية من الحجاج والمعتمرين.

يركز التحدي على تعزيز استخدام التقنيات الحديثة مثل إنترنت الأشياء ، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات والتكنولوجيا المالية، والزراعة الذكية، والتنقل الذكي، وذلك بهدف التركيز على تحقيق مفاهيم الاستدامة، وتقديم حلول جديدة وتطبيقات مبتكرة لتطوير وتحسين خدمات الحج والعمرة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الأدوات التكنولوجية الجديدة في تعزيز أهداف قطاع الحج والعمرة، والمساهمة البناءة في تأسيس شركات ناشئة من شأنها القيام بدور فعال في تحسين خدمات الحج والعمرة والقيام بدور تنموي اقتصادي وطني.

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي على دور تحدي الحج والعمرة باعتباره حدثا تقنيا مهما يجمع الباحثين من حول العالم لتعزيز التحول الرقمي والابتكار وتسخير كل ذلك في خدمة زوار بيت الله الحرام، وتعظيم الشعائر باستخدام تكنولوجيا تسهم في إثراء وتحسين تجربة الحجيج، مشيرا إلى أن التركيز على إثراء التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن هو هدف من الأهداف الاستراتيجية التي يعمل عليها برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد البرامج الرئيسية لرؤية المملكة 2030.

وشدد على ضرورة الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال والتي يركز عليها هذا المؤتمر، وبصفة خاصة التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوك شين والاستفادة منها في مجال التحول الرقمي، وعلى ضرورة تطوير طرق للاستفادة من "الميتافيرس" في هذه المجالات، إضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تخزين واسترجاع البيانات الضخمة، وأهمية تحليل ومعالجة هذه البيانات في اتخاذ القرارات واستشراف المستقبل مما يمكننا من تحسين الأداء وتيسيره والتصرف في حالات الطوارئ.

ومن جانبه قال المهندس محمد عبود المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال GIE إن مشاركتنا في تحدي الحلول المستدامة لضيوف الرحمن كإستشاري في مجال الابتكار وريادة الأعمال، يأتي متوافقاً مع الإتجاهات الحكومية في دول الخليج العربي بوجه عام والمملكة العربية السعودية بوجه خاص، والتي تسعى إلى تسخير الأدوات الرقمية الحديثة كافة لتوفير تجربة مختلفة في مسيرة التنمية المستدامة وترسيخ دعائم المدن الذكية

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