جامعة الفجيرة تطرح برامج للحاسوب والتعلم الآلي

المصدر: الفجيرة ـ عائشة الكعبي

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كشف الدكتور غسان القيمري، مدير جامعة الفجيرة عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج جديدة بالجامعة بعد حصولها على موافقة مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم لطرح برنامج بكالوريوس علوم الحاسوب في تخصصين جديدين وهما «الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي» و«علوم البيانات» وتخصص «الشبكات وأمن المعلومات» الذي تم إعادة اعتماده وطرحه ضمن مظلة بكالوريوس علوم الحاسوب.

ولفت القيمري إلى جهود الجامعة المتواصلة لتحقيق التطور في المجالات الأكاديمية والحرص على زيادة البرامج الأكاديمية في مختلف التخصصات على مستويات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير، لتوفير فرص تعليمية متميزة لطلبتها.

من جانبه أفاد الدكتور سفيان الخوالدة عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، بأن التسجيل في البرامج الجديدة مفتوح حالياً، وستبدأ الدراسة فيه مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2023 ـ 2024.

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