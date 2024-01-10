حاكم الشارقة يعتمد 364 منحة دراسية لطلبة جامعتي خورفكان وكلباء

المصدر: الشارقة - وام

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان ورئيس جامعة كلباء، 364 منحة دراسية لطلبة الجامعتين .

وذلك لفصل الربيع من العام الأكاديمي 2023 ـ 2024.

وتضم المنح لطلبة جامعة خورفكان 28 منحة لبرامج الماجستير و85 لمختلف برامج البكالوريوس، أما جامعة كلباء فتضم 251 منحة لبرامج البكالوريوس وجميعهم من مواطني إمارة الشارقة ومن أبناء مواطنات إمارة الشارقة.

تكريم الشعراء العرب

وفي سياق آخر، كرّم صاحب السمو حاكم الشارقة، أمس، الشعراء العرب الفائزين بجائزة القوافي 2023، وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه للمشاركين من ضيوف مهرجان الشارقة للشعر العربي في دورته العشرين، من الأدباء والشعراء والإعلاميين، والذي انطلق يوم الاثنين الماضي. وقال سموه: «نحن نرعى هذه الأمور وهي الحبُّ في الثقافة، والحبُّ في الشعر والأدب لتستمر ليس فقط في الشارقة وإنما في العالم العربي وغير العربي».

ولفت سموه إلى أهمية المجلات المتخصصة مثل مجلة «القوافي» في نشر الشعر العربي ودراساته، مشيراً إلى متابعة سموه لها كل شهر لأهميتها الأدبية ولما تتضمنه القصائد المنشورة فيها من لغة رفيعة تجعلها أقرب إلى الصعوبة من السهولة، وتضعها كلها في مواضع استحقاق التكريم والجوائز.

وبارك سموه للشعراء الفائزين بالجائزة من مختلف الدول العربية وعددهم 12 شاعراً وشاعرة، متمنياً سموه مواصلة الإبداع والكتابة، محبةً في اللغة العربية وأهلها.

وأعلن سموه خلال كلمته عن تخصيص وديعة مالية لرعاية الجائزة ودعمها لتستمر على مدى السنوات المقبلة، داعياً الشعراء إلى الاستمرار في الكتابة وعدم التوقف عن الإنتاج الأدبي المتميز، حيث سيتم التكفل بطباعة ونشر وتوزيع ديوان شعرٍ لكل منهم برعايةٍ كاملةٍ من الشارقة.

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