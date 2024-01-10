طلبة الثاني عشر يطلعون على نتائج الفصل الأول عبر حساباتهم الشخصية

المصدر: متابعة: رحاب حلاوة، ومحمد محسن

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اطلع طلبة الصف الثاني عشر على نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي الجاري، أمس عبر حساباتهم الشخصية، بينما تنتظر إدارات المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري فتح نظام المنهل لإدارات المدارس للإطلاع على نتائج الطلبة بشكل تفصيلي صباح اليوم.

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنه سيتم تنسيق اجتماعات من جانب المدارس لتشمل أولياء الأمور والمعلمين بهدف مناقشة نتائج أبنائهم وتوضيح مدى تقدمهم في مسيرتهم التعليمية، والعمل على وضع الخطط الكفيلة للارتقاء بمستوى تحصيلهم الأكاديمي من خلال تكامل الأدوار بين المدرسة وأولياء الأمور باعتبارهم شركاء في تحسين مخرجات منظومة التعليم الوطنية.

ودعت المؤسسة أولياء الأمور إلى ضرورة الاطلاع على سياسة تقييم أداء الطلبة المتاحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.ese.gov.ae لتوحيد الجهود بما يخدم تطور الطلبة المعرفي والمهاري.

ووفقاً للبرنامج الزمني المحدد من قبل مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، سيتم الإعلان اليوم عن نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر، ويوم غدٍ الموافق 11 يناير سيتم الإعلان عن نتائج طلاب الصفوف من الخامس إلى الثامن، بينما سيتم الكشف عن نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع الجمعة 12 يناير.

تحليل مبدئي

أوضحت سوزان توفيق مديرة مدرسة الشروق الخاصة أن إدارة المدرسة قامت بتحليل مبدئي للنتائج للمسارين العام والمتقدم وأظهرت نتائج التحليل أن نسبة النجاح الكلية بالمدرسة قد قاربت 96% من مجموع الطلاب الذين تقدموا لاختبارات الفصل الدراسي الأول، والذين حصلوا على معدل أعلى من 95% هي 47% في المسار المتقدم، و33% في المجمل عند جمع المسارين.

مشيرة إلى تقدم ملحوظ في مستويات الطلبة الذين تقدموا إلى هذه الاختبارات. وتابعت: لفت مسؤولو الأقسام بوجود ارتباط كبير بين أسئلة الاختبارات المركزية التي وردت سابقاً من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من خلال «هياكل الامتحانات»، مما كان له أثر كبير في ارتفاع مستوى الطلبة.

وأضافت: ستعمل المدرسة على تنظيم جلسات فريدة للطلبة الذين يحتاجون إلى الدعم، إلى جانب إتاحة الفرصة لأصحاب الهمم للتقدم لاختبار معدل تقوم المدرسة بإعداده لتعديل وتحسين نتائجهم.

خطط تحسينية

وأفاد حسن سوالمة مدير المدرسة الأهلية فرع دبي بنين، أن الإدارة المدرسية تنتظر السماح بالاطلاع على نتائج الطلاب من أجل وضع خطط تحسينية تلبي احتياجاتهم الأكاديمية، مؤكداً تقديم الدعم اللازم للطلاب الذين يحتاجون إلى رفع مستوى تحصيلهم الدراسي، من خلال تنفيذ برامج وأنشطة تعليمية متخصصة.

من جهة أخرى أطلع طلبة المنهاج الوزاري على نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول عبر صفحة الطالب، بينما تخطر مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إدارات المدارس بنتائج الطلبة اليوم.

وتفيد متابعات «البيان» وجود رضا وارتياح لدى الطلبة بخصوص معدل درجات المواد الدراسية للفصل المنتهي، خصوصاً العلوم الصحية والكيمياء والفيزياء واللغتين العربية والإنجليزية، حيث يتراوح معدل الدراجات بين 90% إلى 97%، للمسار المتقدم، والعام بين 85% إلى 91%.

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