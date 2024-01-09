«أوقاف دبي» تخصص مليون درهم لدعم الطلبة المتعثرين

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، عن تخصيص أكثر من مليون درهم لدعم قطاع التعليم في دبي، حيث يأتي هذا الدعم ضمن خطط مصرف وقف التعليم لدى المؤسسة، الذي يوجه ريعه لدعم الفرص التعليمية للطلبة والمدارس، تحقيقاً لشروط الواقفين على المصرف من المتبرعين والمحسنين في مساندة الطلبة المتعثرين مالياً، وإتاحة المجال أمامهم لمواصلة الدراسة.

سداد الرسوم

وأكد علي المطوع الأمين العام للمؤسسة ، الحرص على تقديم الدعم للطلبة غير القادرين على سداد الرسوم الدراسية، ليواصلوا مسيرة التعليم، وتوفير فرص التعليم المناسبة لهم، وتقديم الأدوات المدرسية والأجهزة اللازمة للتحصيل العلمي.

وأضاف: «تسعى المؤسسة لمساندة أولياء الأمور ذوي الدخل المحدود والمتعثرين مالياً، إلى تخفيف الأعباء المترتبة على دراسة أبنائهم، بما يضمن لهم انتظام الأبناء في تحصيلهم الدراسي بالصورة المثلى»، موضحاً أن المؤسسة خصصت 700 ألف درهم لدعم الطلبة في المدارس الأهلية الخيرية بدبي، لسداد الرسوم الدراسية عن عدد كبير من أولياء الأمور من ذوي الدخل المحدود.

تخفيف الأعباء

ولفت إلى أن المؤسسة قدمت 345 ألف درهم لشراء وتوزيع أجهزة تعليمية لأربع مدارس في دبي، بالتنسيق مع منطقة دبي التعليمية، ليستفيد منها 230 طالب، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور غير القادرين ومحدودي الدخل، ليواصل أبناؤهم مسيرة التعليم دون عوائق.

وأشار المطوع إلى أن «أوقاف دبي» ملتزمة بدورها الإنساني في دعم قطاع التعليم، وتوفير أفضل سبل الدراسة للطلاب، وفق رؤية القيادة الرشيدة في إرساء نظام تعليمي رفيع المستوى لكافة فئات المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز