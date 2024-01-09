المدارس الحكومية تدعو أولياء الطلبة لتحديث ملفاتهم الصحية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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دعت مدارس حكومية أولياء الأمور لتحديث الملفات الصحية الخاصة بأبنائهم، والإبلاغ عن أي أمراض مزمنة قد يعانون منها، ويأتي هذا التحديث، في إطار جهود المدارس الحكومية للحفاظ على سلامة الطلاب، وتوفير الرعاية اللازمة لهم خلال فترة التعليم، كما حثت المدارس جميع أولياء الأمور على إرسال تقارير طبية حديثة، تتضمن معلومات محدثة حول حالة الطفل الصحية، وذلك للذين يعانون من الأمراض المزمنة، مثل السكري والربو وأمراض القلب وغيرها.

وعممت مدارس استبياناً لتقديم الخدمات الطبية للطلاب في المدارس الحكومية، للحصول على الموافقة المسبقة لتلقي العلاج، وتأتي هذه الخطوة، في إطار اهتمام المدارس بالرعاية الشاملة لصحة الطلاب، وتعزيز الوعي بأهمية العناية السليمة، ويهدف هذا الإجراء إلى مساعدة المدرسة في متابعة حالة الطفل، وتوفير الرعاية اللازمة له.

وأعلنت إدارات مدرسية أنها ستقوم بعمل فحص للأسنان لطلاب الحلقة الأولى خلال الأسبوع الجاري، إضافة إلى قياس الوزن والطول، وفحص النظر للطلبة.

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