مدارس خاصة بأبوظبي تعتمد نتائج الفصل الدراسي الأول

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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اعتمدت مدارس خاصة في أبوظبي نتائج الفصل الدراسي الأول للمنهاج الأجنبي، ويمكن للطالب وولي أمره الحصول عليها من خلال المنصة الرقمية للمدرسة في حال التزامه بدفع الرسوم الدراسية، أو مطبوعة من خلال شؤون الطلبة، وبخصوص المنهاج الوزاري، أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي نتائج الفصل الدراسي الأول للصف 12 «الثانوية العامة»، أمس، على أن يتم إعلان نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر، غداً، والصفوف من الخامس إلى الثامن، يوم الخميس، فيما سيتم إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع، يوم الجمعة القادم.

وأكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنه سيتم تنسيق اجتماعات من قبل المدارس بين أولياء الأمور والمعلمين من أجل مناقشة نتائج أبنائهم وتوضيح مدى تقدمهم في مسيرتهم التعليمية.

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