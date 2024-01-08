تفاهم بين «جامعة محمد بن زايد» و«الجامعة الإسلامية» الإندونيسية

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والجامعة الإسلامية الحكومية بسومطرة الشمالية في إندونيسيا، مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق بين الجانبين، وتبادل الخبرات والتجارب بينهما في المجالات العلمية والأكاديمية، وتعزيز الروابط الثقافية والمعرفية، إلى جانب تبادل أعضاء الهيئة الأكاديمية «التبادل الأكاديمي».

ونصت المذكرة في هذا المحور على تبادل الأنشطة الدراسية المشتركة في التعليم والتدريس، مثل المخيمات الصيفية وبرامج الدبلوم، وفي مجال التبادل الطلابي نصت المذكرة على تبادل طلاب الجامعتين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، إلى جانب الأنشطة الخارجية المشتركة في المجال الأكاديمي والعلمي، والدورات التدريبية المعتمدة والمؤتمرات والندوات والمشروعات البحثية والدراسات والنشر الأكاديمي والعلمي المشترك، وتبادل النشرات الأكاديمية والوثائق العلمية، بالإضافة إلى التعاون في كتابة أطروحات الدكتوراه المشتركة.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، فيما وقعتها من الجانب الآخر الأستاذة الدكتورة نور حياتي مديرة الجامعة الإسلامية الحكومية بسومطرة الشمالية.

وأكد الدكتور خليفة الظاهري أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية للانفتاح على مؤسسات التعليم العالي إقليمياً ودولياً.

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