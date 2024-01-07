25 متدرباً ومتدربة من خريجي الجامعات في برنامج «ابن الدار»

المصدر: أبوظبي - وام

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التحق 25 متدرباً ومتدربة من طلاب وخريجي الجامعات في برنامج «ابن الدار»، خلال الفترة من 13 ديسمبر الماضي إلى 12 يناير الجاري، ليصل عدد الملتحقين أكثر من 190 خريجاً منذ انطلاقه.

ويندرج البرنامج، تحت مظلة «الشباب الباني»، الذي يتضمن كل ما يقدمه مركز جامع الشيخ زايد الكبير من برامج ومبادرات وأنشطة، تعنى بفئة الشباب والناشئة من أبناء الوطن.

ويأتي تنظيم برنامج «ابن الدار» تجسيداً لدور المركز الريادي في خدمة المجتمع، وتطبيقاً لأحد أهم قيمه «نعمل بوطنية نابعة من إرث الإمارات الأصيل»، فضلاً عن جهود المركز لدعم دور الدولة والمجتمع في إعداد أجيال قادرة على تحمل المسؤولية، والمساهمة في بناء الوطن وتحقيق رفعته، حيث يهدف لإعداد كوادر وطنية مؤهلة للعمل في مجال الجولات الثقافية من طلاب الجامعات والخريجين المواطنين، ممن يتيح لهم الجامع فرصة تقديم الصورة الحضارية المشرقة لوطنهم ورسالته السامية وثقافتهم الإسلامية السمحة.

وأوضح إسحاق المشيري، رئيس قسم الجولات الثقافية بالإنابة في المركز أن البرنامج التدريبي يرتكز على أربع مراحل، تبدأ بترسيخ أساسيات أداء الجولات الثقافية، وتقديم جولات ثقافية مشتركة، وجولات ثقافية فردية، وصولاً إلى التقييم النهائي للمتدرب.

وقال المشيري إن عدد خريجي برنامج «ابن الدار» منذ إطلاقه وصل إلى أكثر من 190 خريجاً، تم تدريبهم وتأهيلهم على أيدي كوادر وطنية مؤهلة من أخصائيي الجولات الثقافية في المركز، التحق 44 خريجاً منهم بالعمل في المركز كأخصائيي جولات ثقافية، منهم 12 خريجاً انضموا للعمل بنظام الدوام الكامل، في حين التحق 32 خريجاً للعمل بنظام الدوام الجزئي، منهم 22 خريجاً في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، و10 خريجين في جامع الشيخ زايد الكبير في الفجيرة، لافتاً إلى أن نسبة توطين مهنة أخصائي الجولات الثقافية في مركز جامع الشيخ زايد الكبير بلغت 100 %.

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