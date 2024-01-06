إعلان نتائج الفصل الأول للعام الدراسي 2023 - 2024 الثلاثاء

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2023 - 2024 لكافة المراحل الدراسية، وذلك من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير ولغاية يوم الجمعة الموافق 12 يناير.

وبيّنت المؤسسة أنها وحسب البرنامج ستبدأ بإعلان نتائج الصف الثاني عشر بتاريخ 9 يناير 2024 على أن يتم إعلان نتائج الصفوف من التاسع إلى الحادي عشر يوم الأربعاء الموافق 10 يناير، ونتائج طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن يوم الخميس الموافق 11 يناير، فيما سيتم إعلان نتائج الصفوف من الأول إلى الرابع يوم الجمعة الموافق 12 يناير الجاري.

وأوضحت المؤسسة أن بإمكان الطلبة الحصول على النتائج بحسب التواريخ الواردة في البرنامج بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً، في حين بإمكانهم طباعة الشهادات إلكترونياً من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الثانية عشرة صباحاً بحسب التواريخ الواردة بالبرنامج الزمني كذلك.

ونوهت إلى أنه سيتم تنسيق اجتماعات من قبل المدارس بين أولياء الأمور والمعلمين من أجل مناقشة نتائج أبنائهم وتوضيح مدى تقدمهم في مسيرتهم التعليمية، والعمل على وضع الخطط الكفيلة للارتقاء بمستوى تحصيلهم الأكاديمي من خلال تكامل الأدوار بين المدرسة وأولياء الأمور باعتبارهم شركاء رئيسين في تحسين مخرجات منظومة التعليم الوطنية، كما دعت المؤسسة أولياء الأمور إلى ضرورة الاطلاع على سياسة تقييم أداء الطلبة المتاحة على الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.ese.gov.ae بهدف توحيد الجهود بما يخدم تطور الطلبة المعرفي والمهاري.

وأتاحت المؤسسة للطلبة وأولياء الأمور آلية لطلب مراجعة النتيجة وذلك من خلال الرابط https://idh.ese.gov.ae/complain، حيث بإمكان جميع طلاب المدارس الحكومية في الصفوف من الثالث ولغاية الثاني عشر، وكذلك طلبة الصف الثاني عشر في المدارس الخاصة، تقديم طلب المراجعة إلكترونياً فقط على قرار تقدير درجة التقييم الختامي التي تشمل درجة اختبار نهاية الفصل وبحد أقصى 3 مواد من مواد المجموعة A.

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