التعليم يواكب احتياجات العصر الرقمي والتحولات العالمية

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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في ظل تطور دبي المستمر ورؤيتها الرائدة في مجال التنمية الشاملة، تلعب المنظومة التعليمية التي صنفت من بين الأفضل عالمياً، دوراً حاسماً في تحقيق طموحات المدينة المستقبلية.

وتعزيز رأسمالها البشري، وتسعى دبي جاهدة لتوفير بيئة تعليمية مبتكرة ومتطورة تلبي احتياجات العصر الرقمي، وتمكّن الطلاب من اكتساب المهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل العالمي المتنافس.

كما تتميز المنظومة التعليمية في دبي بعدة جوانب، تؤكد كفاءتها وقدرتها على مواكبة التحولات العالمية، وتعزيز رأس المال البشري، ومن أحد الجوانب الرئيسة، هو التركيز المستمر على التعليم الابتكاري والتكنولوجيا المتقدمة في المدارس.

ونجحت مدارس دبي في تنفيذ برامج تعليمية مبتكرة، تضمن توفير الوسائل التكنولوجية الحديثة في الفصول الدراسية، مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في عملية التعلم والتدريس.

ويصل عدد المناهج التعليمية في مدارس دبي إلى 17 منهاجاً تعليمياً، وتركز هذه المناهج على تنمية المهارات العلمية والحياتية للطلاب، مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتعاون، والاتصال، والابتكار، وتُعزز العمليات التعليمية بأساليب تفاعلية، ومشاريع مستندة إلى الممارسة العملية، لتعزيز التعلم العملي، وتطبيق المفاهيم والمعارف في سياقات حقيقية.

وتعمل دبي أيضاً على تعزيز رأس المال البشري، من خلال توفير فرص الابتكار والريادة في المنظومة التعليمية، وتشجيع الشباب الطموح على تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم الإبداعية، لتعزيز قدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ونتيجة لحرص دبي على تعزيز مكانتها كمركز تعليمي وأكاديمي متطور، يوفر أعلى معايير الجودة العالمية في مجال التعليم، سجّلت المدارس الخاصة في دبي زيادة غير مسبوقة في أعداد طلبتها، والتي تعد الأعلى منذ تأسيس هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في عام 2007.

وللمرة الأولى على الإطلاق، بلغ معدل النمو في أعداد الطلبة خلال العام الدراسي الحالي 2023 - 2024، رقماً مزدوجاً بزيادة وصلت نسبتها إلى 12 %، مع التحاق أكثر من 39 ألف طالباً وطالبة إضافية بالمدارس الخاصة بدبي، مقارنة بأعداد العام الدراسي الماضي، ليصل بذلك إجمالي عدد طلبة المدارس الخاصة في دبي إلى أكثر من 365 ألف طالب وطالبة.

وأظهر تقرير «قفزة غير مسبوقة.. النمو والجودة في المدارس الخاصة بدبي 2023 - 2024»، صادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، تسجيل القطاع لمعدلات نمو تجاوزت الضعف في أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس منذ تأسيس الهيئة في عام 2007، إضافة إلى مضاعفة أعداد الطلبة الذين يتلقون تعليماً جيداً، أو أفضل في الفترة ذاتها.

ووفقاً للتقرير، بلغ إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة في دبي العام الدراسي الحالي 365 ألفاً و572 طالباً وطالبة، ما يعادل أكثر من ضعف عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة بدبي في العام الدراسي 2007 - 2008، والبالغ عددهم 158 ألفاً و504 طلاب وطالبات.

ولفت التقرير إلى تسجيل المدارس الخاصة بدبي لزيادة كبيرة في أعدادها، وذلك من 136 مدرسة في عام 2007، إلى 220 مدرسة العام الدراسي الحالي، من بينها 5 مدارس خاصة جديدة العام الدراسي الحالي.

وحلّت المدارس الخاصة في دبي لأول مرة ضمن قائمة المراكز الـ 14 الأفضل عالمياً في مهارات الرياضيات والعلوم والقراءة، في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022)، لتتخطى بذلك كلاً من أهداف الأجندة الوطنية لهذا المؤشر، والمحدد بأن يكون التعليم من بين المراكز الـ 20 الأفضل عالمياً، والمتوسط المعتمد من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، وهي المؤسسة الدولية المعنية بتنفيذ التقييم كل ثلاث سنوات.

ويقيس البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA 2022)، مدى قدرة الطلبة على استخدام مهارات الحياة الواقعية في مجالات المعرفة بالرياضيات وبالعلوم وبالقراءة، وتطبيقها في المواقف العملية اليومية.

واحتلت المدارس الخاصة في دبي المرتبة التاسعة عالمياً في مهارات الرياضيات، بمتوسط نقاط بلغ 497 نقطة، لتتخطى بذلك المتوسط العالمي المُعتمَد من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بـ 25 نقطة، كما احتلت المرتبة 13 عالمياً في مهارات القراءة، بمتوسط نقاط بلغ 498، والمرتبة 14 عالمياً في مهارات العلوم، بمتوسط نقاط بلغ 503 نقاط.

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