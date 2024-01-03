250 مركزاً للطفولة المبكرة في دبي تستقبل 23,500 طفل

المصدر: البيان

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حققت مراكز الطفولة المبكرة بدبي نمواً متسارعاً في أعداد الأطفال الملتحقين فيها منذ سبتمبر 2022م بنسبة زيادة سنوية بلغت 15% مع التحاق أكثر من 3000 طفلاً إضافياً خلال العام الدراسي الماضي، والذي شهد افتتاح 27 مركزاً جديداً للطفولة المبكرة، ما يشير إلى مواصلة منظومة التعليم المدرسي في إمارة دبي تعزيز قدراتها كوجهة جاذبة بخيارات متنوعة لأولياء الأمور في هذه المرحلة العمرية المهمة في حياة الأطفال، ليصل بذلك إجمالي عدد مراكز الطفولة المبكرة في دبي إلى ما يقارب 250 مركزاً تستقبل أكثر من 23 ألفاً و500 طفلاً.

يأتي ذلك بعد الإعلان مؤخراً عن تسجيل المدارس الخاصة في دبي لزيادة غير مسبوقة في أعداد طلبتها بنسبة نمو في أعدادهم بلغت 12 في المئة العام الدراسي الحالي 2023- 2024م، وهي نسبة النمو الأعلى منذ تأسيس هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي في العام 2007م.

اختيارات متنوعة

وأظهر تقرير صادر عن الهيئة بعنوان "ننمو سريعاً.. مراكز الطفولة المبكرة في دبي" أن حوالي 66% من الأطفال الملتحقين بمراكز الطفولة المبكرة تتراوح أعمارهم من 2- 4 سنوات، ما يعكس جاذبية مراكز الطفولة المبكرة بدبي كخيار تعليمي يلبّي احتياجات أولياء الأمور في هذه المرحلة العمرية المهمة من نمو أطفالهم، إذ يسهم في بناء شخصيتهم وتكوين اللبنات الأولى في إدراكهم المعرفي في سن مبكر.

بيئات تعلم ثرية

وقال سعادة الدكتور عبد الله الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي:" لا يقتصر دور مراكز الطفولة المبكرة على إثراء تجربة التعلم لدى الأطفال فحسب، بل تشكل الأساس لبناء شخصية ومدارك صناع التغيير ومبتكري المستقبل، فضلاً عن دورها ليس فقط في رعاية الأطفال للعيش والتعلم والازدهار في مدينتنا وعالمنا الذي يتطور بوتيرة متسارعة، وإنما لمساهماتها أيضاً في رعاية نمو وازدهار دبي".

وأشار سعادته إلى أن النمو في أعداد الطلبة الذي تشهده دبي هذا العام يعد مؤشراً واضحاً على تجارب التعلُّم الثرية التي توفرها هذه المراكز للأطفال، وعلى ثقة الآباء والأمهات في مراكز الطفولة المبكرة بدبي من أجل منح الأطفال الرعاية والتعليم، بما يواكب أجندة دبي الاقتصادية (D33) والتي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر القادمة وجعل دبي من بين أفضل 3 مدن عالمية".

وثمن سعادته جهود مراكز الطفولة المبكرة والمعلمين لمنح الأطفال بداية آمنة وممتعة في رحلتهم التعليمية، والتي تشكل الأساس من أجل خلق مجتمع أكثر تماسكاً وبناء اقتصاد أكثر قوة وصُنع مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع".

مناهج وبرامج تعليمية

وتطبق مراكز الطفولة المبكرة في دبي 14 منهاجاً وبرنامجاً تعليمياً متنوعاً بلغات تدريس رئيسية تتنوع بين اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، والصينية، والروسية، وغيرها. ويُعدُّ منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة (EYFS) الأكثر تطبيقاً في هذا القطاع، إذ يُطبَّق في 200 مركزاً للطفولة المبكرة، بالإضافة إلى 16 مركزاً يطبق منهاج مونتيسوري، و8 مراكز تطبق منهاج أونتاريو، و6 مراكز تطبق منهاج ولاية واشنطن، فضلاً عن منهاج رياض الأطفال الفرنسي والمُطبَّق في 4 مراكز، بالإضافة إلى المنهاج الإبداعي والمنهاج النرويجي، والمنهاج التعليمي لمرحلة ما قبل المدرسة (IPC) بواقع 3 مراكز لكل منها، فضلاً عن مناهج أخرى متنوعة.

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