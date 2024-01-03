جامعة الإمارات تواصل تنفيذ مبادرات «كوب 28»

المصدر: العين - البيان

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أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة مواصلة مبادراتها المُتميّزة ضمن خريطة الطريق إلى كوب 28 وما بعده (2023 ـــــ 2026 )، والتي تمّ إطلاقها تحضيراً لمُشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ «كوب 28» وما بعده، والذي استضافته دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي.

وأوضح الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات: «تفتخر جامعة الإمارات العربية المتحدة بهذا النجاح الباهر الذي أبرز ريادتها العلمية والبحثية، وأسهم في تعزيز شراكاتها البحثية الدولية التي تدعم توجّهات القيادة الرشيدة ورؤيتها المُستقبلية الرائدة التي تركّز على المناخ.

وزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات المتطورة التي تتمحور في الابتكارات المستدامة ومساعيها إلى تبنّي سياسات ذكية في مجالات التقنيات المُتقدّمة، وتعزيز نشر مصادر الطاقة النظيفة المُتجدّدة، عبر تقديم أفضل البرامج الأكاديمية التي تواكب أرقى المعايير العالمية في مجال البحث العلمي المُتخصّص، لتخريج نُخبة رائدة مؤهّلة لمواكبة مسيرة التطوّر العلمي المُستقبلية داخل الدولة وخارجها».

وأضاف: «ستواصل جامعة الإمارات خريطة الطريق التي تمّ إطلاقها تحت شعار (تمكين شبابنا للتغلّب على آثار التغيّر المناخي)، وتركز على تمكين الشباب والتعاون المحلي والدولي عبر البحث العلمي والابتكار، وتتضمن الخريطة إقامة مؤتمرات ومنتديات دولية في الفترة من فبراير من سنة 2024 وحتى نوفمبر من سنة 2024، وأبرزها المؤتمر الدولي الثاني عن إدارة مصادر المياه والاستدامة:

الحلول للمناطق الجافة والذي يعقد في دبي في الفترة من 26 – 28 فبراير من سنة 2024، والتركيز على زمالة جامعة الإمارات العربية المتحدة لما بعد الدكتوراه في الإجراءات المناخية 2024 – 2026، وتنفيذ ورشة عمل تقييم زمالة ما بعد الدكتوراه عن تغير المناخ مارس 2026 كما تنظم الجامعة ضمن جهودها العلمية المنتدى الدولي الثامن بعنوان الفيضانات في أنظمة الوديان وذلك في الفترة من 4 ـــــــ 6 نوفمبر من سنة 2024».

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