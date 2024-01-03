الفصل الدراسي الثاني يشهد حضوراً منتظماً للطلبة

المصدر: متابعة: رحاب حلاوة، محمد محسن، عصام الدين عوض

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شهدت المدارس، أمس، حضوراً منتظماً لجميع الطلاب، ومشاركتهم المُجدية في الدوام الدراسي لليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الحالي، في المدارس الحكومية والخاصة كافة وفي مختلف أنظمتها التعليمية.

وفي ضوء ذلك تتجه المدارس إلى تحليل نتائج الفصل الدراسي الأول واعتماد خطط علاجية متكاملة لدعم الطلاب في هذا الفصل الدراسي، ووفقاً للبرمجة الزمنية المعتمدة من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، فإن من المقرر تحليل وإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول من 8 وحتى 12 يناير الجاري.

وذلك للمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، أما المدارس الخاصة فستبدأ الكشف عن نتائج طلابها من نهاية الأسبوع الجاري.

وأكدت إدارات مدرسية أن الخطط العلاجية تعزز تحصيل الطلاب وتقدم الدعم اللازم لهم في المجالات التي يحتاجون إليها.

وإضافة إلى ذلك، يتم توجيه الاهتمام أيضاً لدعم الطلاب الملتحقين الجدد القادمين من خارج الدولة والذين يحتاجون إلى دعم إضافي في مجال اللغة العربية، فضلاً عن إعداد خطة متكاملة لتوفير برامج تعليمية مكثفة ودروس إضافية لمساعدة الطلاب الجدد على تعزيز مهاراتهم في اللغة العربية وتكييفهم مع بيئة التعلم الجديدة، وإعطاء الطلبة بعض الواجبات للعمل عليها في المنزل.

خطط علاج

أفادت ويندي بانكس مديرة مدرسة السلام الخاصة، بأنه تم في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني الاتفاق مع المعلمين على وضع خطط علاجية مبتكرة ومجدية للطلاب بهدف رفع مستوى التحصيل الدراسي، وذلك بعد التركيز على تحليل احتياجات الطلاب وتحديد المجالات التي تحتاج إلى دعم إضافي وتحسين، وفقاً لنتائج الفصل الدراسي الأول، وأن يتم تقديم خطط متعددة الأوجه تشمل تدابير متنوعة مثل الدروس الإضافية، وبرامج تعليمية داعمة، والاهتمام الفردي بالطلاب.

وأوضحت أن الإدارة عقدت اجتماعاً مع الهيئات الإدارية والتدريسية لمناقشة خطط عمل الفصل الدراسي الثاني، وأبرزها الوقوف على مستويات الطلبة ووضع خطط للارتقاء بمستوياتهم، والتحضير ليوم ولي الأمر الذي يتم فيه مناقشة النتائج مع أولياء الأمور، مؤكدة في الوقت ذاته جهوزية الصفوف لاستقبال الطلبة.

الاهتمام بالعربية

من جهتها، قالت داسبو يابوس مديرة مدرسة أكسفورد الخاصة بدبي، إن مدرستها تولي دعم الطلاب بشكل عام والجدد القادمين من خارج الدولة بشكل خاص اهتماماً خاصاً في ما يتعلق بتعلم اللغة العربية، وتقدم المدرسة برامج تعليمية وعلاجية متخصصة تستهدف تعزيز مهارات الطلاب وتحسين قدرتهم على التواصل والتفاعل في البيئة الدراسية.

وأشارت إلى أن تلك البرامج التعليمية تشمل دروساً مكثفة تركز على ثلاث مهارات أساسية «الكتابة والتحدث والقراءة» ويتم تصميم هذه الدروس لتناسب مستوى الطلاب الجدد وتلبية احتياجاتهم اللغوية الفردية، ويتم استخدام أساليب تعليمية تفاعلية ومبتكرة مثل الأنشطة الجماعية والألعاب اللغوية لجعل التعلم ممتعاً ومجدياً.

وأوضحت أن هذه الجهود العلاجية والتعليمية تهدف إلى تحقيق تكامل الطلاب في المجتمع المدرسي وتمكينهم من المشاركة المجدية في العملية التعليمية، عبر توفير الدعم اللغوي والثقافي اللازم، وتسعى المدرسة إلى توفير بيئة تعلم شاملة تعزز تحصيل الطلاب الجدد وتساعدهم على تحقيق النجاح الأكاديمي.

نصائح تربوية

بدورها، نصحت شاهيناز أبو الفتوح، الاختصاصية الاجتماعية، أولياء الأمور بزرع فضائل وقيم العلم في أبنائهم، وفهم المسؤوليات التي تقع على عاتق المعلم، وأهمية احترامهم وتقديرهم، وإضافة إلى ذلك، أن يزرعوا في أبنائهم حب العلم والاستفادة منه.

وحثت الأهل على ضرورة أن يحصل أطفالهم على نوم كافٍ مدة لا تقل عن 10 ساعات في الليل، لتحسين تركيزهم وتجنب اللعب من خلال الهواتف المحمولة أو استخدام وسائط التواصل الاجتماعي قبل النوم وذلك للحفاظ على صحة العيون.

كما أن على الأهل التأكد من جدول زمني واضح لأطفالهم في أيام الأسبوع الدراسية، وضرورة توفير وجبة غذائية متوازنة، وأيضاً تخصيص وقت للجلوس مع أطفالهم ومعرفة ما تعلموه في المدرسة يومياً، إذ تشير البحوث إلى أن مشاركة الأهل تعزز قدرة الطلاب على التعلم وتحقيق نتائج أفضل في الدراسة.

قنوات تواصل

أكدت إدارات مدارس في أبوظبي تفعيل التواصل مع أولياء الأمور عبر القنوات الرسمية لكل مدرسة والتعريف بخطة الفصل الثاني المقررة بـ59 يوم عمل، وتعادل 12 أسبوعاً بحسب جدولة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وتختلف في المنهاج الأجنبي الذي يأتي بين 55 و66 يوماً ووفق الأيام المقدرة بـ182 يوماً، والمقررة من دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وحددت البرمجة الزمنية لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عطلة الربيع من 25 مارس وحتى 12 أبريل على أن تكون عطلة المعلمين في 1 وحتى 12 أبريل.

نصاب الحصص

من جانبها، أشارت إدارات مدارس خاصة في أبوظبي إلى انتظام الدراسة بالكامل في اليوم الأول لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل وتطبيق الجداول الزمنية، ولفتت إلى أن النصاب القانوني للحصص الدراسية ثابت بينما تختلف خطة الفصل الدراسي وذلك لاختلاف عدد أيام الدراسة وقصرها والمقدرة بـ59 يوماً للمنهاج الوزاري وبزيادة أو نقصان أسبوعاً للمنهاج الأجنبي وبحسب اعتماد خطة كل مدرسة من دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وألا تقل عن 182 يوماً في العام.

نتائج الاختبارات

أكد مرشدون أكاديميون تهيئة الطلبة في اليوم الأول للدراسة وتشمل التعريف بالخطة وعدد الحصص وتفصيلات المحتوى الدراسي لكل مادة دراسية، مع الالتزام الكامل بمواعيد وتوقيت الحصص والحضور والانصراف، إضافة إلى تهيئة الطلبة ذهنياً بعد عودتهم من إجازة الشتاء.

وأشاروا إلى أن نتائج اختبارات الفصل المنتهي ستفعل في الأسبوع الجاري وسيحصل كل طالب على نتيجة الفصل مع تشكيل لجان من المعلمين لمساعدة الطلبة ذوي النتائج المتواضعة على تحديد مستواهم والوقوف على نطاق القوة والضعف لديهم وذلك بالتنسيق مع أولياء الأمور.

وشددت إدارات مدارس في انطلاقة الفصل على التزام الطلبة بلوائح الانضباط والسلوك وعدم السماح بقصات الشعر الغريبة، ومراقبة سلوك الطلبة بين الحصص وفترات الراحة في اليوم الدراسي، بجانب توفير بيئة تعليمية هادئة في المدرسة لضمان ضبط سلوك الطلبة ودمجهم سريعاً في الدراسة.

تفاعل الطلبة

وأشار مديرو مدارس خاصة في الشارقة وعجمان، إلى تفاعل الطلبة مع العملية التعليمية ومع الحصص الدراسية بصورة جيدة في أول يوم دراسي، والذي تمت فيه مراجعة المهارات التي اكتسبها الطلبة في الفصل الدراسي الأول، إضافة إلى حضور بنسبة 100% للكادر التعليمي والإداري.

مبينين أنه تم عقد اجتماعات مع الهيئتين التدريسية والإدارية للتحضير لبداية الفصل الدراسي الثاني، وتم فيها توزيع جداول الحصص والكتب الدراسية على الطلبة كافة، كما تم التواصل مع أولياء الأمور كافة وإخطارهم بضرورة أن يبدأ أبناؤهم الدراسة منذ بداية اليوم الأول وخصوصاً طلبة الثاني عشر، كما شكلت إدارات المدارس لجاناً من الشؤون التعليمية لمتابعة الحصص الدراسية وشؤون الطلبة للوقوف على احتياجاتهم لتذليلها.

بيئة مدرسية

وأكدت ندى البكري مديرة مدرسة الأهلية الخيرية بالشارقة، أن إدارة المدرسة استقبلت الطلبة الذين يبلغ عددهم 896 طالباً وطالبة في بداية الفصل الدراسي الثاني 2023 – 2024 في المراحل كافة، وذلك بعدما تمت تهيئة البيئة المدرسية وتجهيز الصفوف الدراسية بكافة المعينات التي تمكن الطلبة من الاستيعاب والمعلمين من أداء أدوارهم التعليمية بكل أريحية.

لافتة إلى أنه في اليوم الأول من بداية الفصل الدراسي تمت مراجعة الدروس والمهارات التي اكتسبها الطلبة في الفصل الأول لتعزيزها، وتهيئة الطلبة للحصص الدراسية، وهناك التزام تام من أولياء أمور الطلبة ومن الطلبة أنفسهم في ما يتعلق بإجراءات اللائحة المدرسية ولائحة السلوك التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم، كما تم توزيع الكتب الدراسية على الطلبة.

فرق متابعة

من جهتها، أكدت سوزان الهندي مديرة مدرسة الشعلة فرع الفلاح، أن إدارة المدرسة جهزت الصفوف لاستقبال الطلبة في بداية الفصل الدراسي الثاني، مبينة أنه تم توزيع الكتب الدراسية على الطلبة، كما تم تشكيل فريق فني للمتابعة مع المعلمين والمعلمات، إضافة إلى المتابعة مع أولياء الأمور وإعلامهم بتوقيت الدراسة بالرسائل النصية.

وتم عمل دورات تدريبية الأسبوع الماضي للمعلمين والمعلمات كافة لإكسابهم المهارات اللازمة، وذلك استعداداً لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى تنظيم فعاليات للطلبة راعت في محتواها سلامة المتعلمين، وضمان تحقق أهداف التعليم والتعلم، والعمل على تصميم يوم دراسي يلبي الجوانب الأكاديمية والتعليمية.

دورات تدريبية

أفاد أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة، بأنه تم تنظيم دورات تدريبية مركزية للمعلمين الجدد والقدامى، حتى يؤدوا رسالتهم التعليمية على أكمل وجه.

كما تم التواصل مع أولياء الأمور كافة حتى يكون أبناؤهم على أتم الاستعداد وتحضير ما يتعلق بالدراسة في أول يوم دراسي، إضافة إلى إعلامهم بضرورة التقيد بلائحة السلوك التي أقرتها الوزارة، مبيناً أنه تم استقبال الطلبة بيوم مفتوح، تخللته الأنشطة التي تهدف إلى دمج الطلبة في البيئة المدرسية.

خطط علاجية تعزز تحصيل الطلاب وتقدم الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات

نتائج الفصل الأول في «الحكومية» من 8 وحتى 12 يناير ولـ«الخاصة» نهاية الأسبوع الجاري

دعم الطلاب الملتحقين الجدد القادمين من خارج الدولة في مجال اللغة العربية

تحليل احتياجات الطلاب وتحديد المجالات التي تحتاج إلى دعم إضافي وتحسين

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