مليون و150 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم اليوم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تدشن مدارس الدولة، اليوم، الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي الجاري بعد العطلة الشتوية، وينتظم نحو مليون و150 ألف طالب وطالبة في مدارسهم بمختلف أنظمتها التعليمية، وأكدت إدارات مدرسية جاهزية مدارسها لاستقبال الطلاب، وتعكس تلك الاستعدادات التفاني والاهتمام الكبير بتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة للطلاب.

كما أكدت إدارات مدرسية أنه تم وضع خطط محكمة لمتابعة نظافة المدارس والحفاظ على بيئة صحية للطلاب والكادرين الإداري والتدريسي، وتم تعزيز جهود التنظيف بشكل مكثف، حيث تم توفير العديد من الفرق المتخصصة لتنظيف الفصول الدراسية والمرافق العامة، علاوة على ذلك، تم تنسيق جداول الدروس بعناية لضمان توزيع منصف ومتوازن للمواد الدراسية على الطلاب، وتم اعتماد منهجية فعالة وعلمية في تخطيط الجداول الدراسية لتلبية الاحتياجات الأكاديمية وتوقعات المعلمين.

آليات تواصل

ومن أجل تعزيز التواصل والتعاون بين المدارس وأولياء الأمور، فعلت المدارس أمس آليات التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع تعليمات وإرشادات تساعد الطلبة على الرجوع إلى مقاعد الدراسة بنشاط وجد، كما تم وضع الخطة الأسبوعية ومواعيد الحافلات للالتزام بها.

ولفتت إلى أن هذه الجهود الشاملة تجسد التزام المدارس بتوفير تعليم عالي الجودة وبيئة آمنة ومحفزة للطلاب، مؤكدة أن اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني سيشهد بداية ناجحة ومثمرة للجميع، وفقاً للبرمجة الزمنية المقررة من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، حيث يبلغ عدد الأيام الدراسية في الفصل الدراسي الثاني 59 يوماً، أي ما يعادل 12 أسبوعاً.

ومن المقرر تحليل وإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول في الفترة من 8 إلى 12 يناير الجاري، كما سيتم عقد اختبار تجريبي واختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمواد المجموعة B خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس، وتعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمواد المجموعة A خلال الفترة من 13 إلى 22 مارس. وحددت البرمجة الزمنية عطلة الربيع للطلاب خلال الفترة من 25 مارس المقبل حتى 12 أبريل المقبل، بينما ستبدأ عطلة المعلمين من 1 حتى 12 أبريل المقبل.

وفي هذا السياق، قال نبيل لاهير، المدير التنفيذي لمجموعة ليمس التعليمية، إن مدرسته ملتزمة بمواصلة العملية التعليمية وفقًا للخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق بيئة مدرسية مثلى ومطلوبة لتحقيق تجربة دراسية متفوقة ومنظمة.

خطط وبرامج

وأوضح لاهير أنه تم تطوير حزمة شاملة من الخطط والبرامج التطويرية والأنشطة المتنوعة، وذلك لضمان بداية فعّالة مع استقبال الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإدارة في كافة المدارس التابعة لنا، وتهدف هذه الخطط والبرامج إلى توفير بيئة إيجابية وجاذبة ومحفزة تعزز الحماس والدافعية التعليمية.

وأعرب عن ثقته في أن الجهود المبذولة ستؤدي إلى بداية ناجحة ومثمرة للمدرسة وجميع أفراد المجتمع المدرسي.

من جانبه، قال محمد مطاوع المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم: «نتطلع إلى تجربة تعليمية استثنائية تلبي تطلعات طلبتنا وتساعدهم في تحقيق نجاحهم الأكاديمي، إذ قمنا باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان بيئة آمنة ومحفزة داخل المدرسة، من خلال تحسين منشآتنا وتجهيز الموارد التعليمية، بالإضافة إلى تطوير برامج تعليمية شاملة تناسب احتياجات الطلاب وتعزز قدراتهم». ولفت إلى أن الهيئات الإدارية والتدريسية تسعى إلى توفير بيئة تعليمية محفزة وداعمة من خلال وضع خطط وتنفيذ برامج تعليمية متنوعة وأنشطة توافق اهتمامات الطلبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز