طالبات يبتكرن مرشحات مستدامة للحد من الانبعاثات الكربونية

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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ابتكرت طالبات من جامعة الوصل في دبي مرشحات تساعد على تقليل انبعاثات الكربون الناتج عن احتراق وقود السيارات والمصانع، حيث تحتوي هذه المرشحات على مواد امتصاص مستدامة وصديقة للبيئة، تتميز بقدرتها الفائقة على امتصاص كميات هائلة من الانبعاثات الكربونية من عوادم السيارات ومداخن المصانع والناتج عن زيادة النشاط الصناعي، والذي يؤثر سلباً على الصحة العامة وعلى البيئة بشكل عام، فضلاً عن أن هذه الانبعاثات الكربونية والسامة تسهم في زيادة تأثير التغيرات المناخية وزيادة الاحتباس الحراري سنوياً.

وأكد الدكتور محمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل في دبي أن الجامعة حريصة على توفير بيئة ابتكار أكاديمي ومنظمة بحث علمي متميزة، إلى جانب حرصها على ترسيخ مفهوم الإبداع ورعاية الطالبات الموهوبات. ولفت إلى أن الجامعة من خلال أنشطتها الصفية واللاصفية تعزز الشغف لدى الطالبات بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال لمواكبة توجهات الدولة المستقبلية.

وأوضحت الطالبات، وهنَّ: لما سليمان، وجواهر عشماوي، وأمل عبد الجبار، وفاطمة صالح، وأمل عيسى، وأمل سعيد، وشيخة جاسم، ونور خضر، وآمنة ناصر، أن المشروع الذي أطلقن عليه اسم O2 car، عبارة عن جهاز ترشيح مستدام يتضمن مواد طبيعية مستخرجة من النباتات، ويوضع داخل عوادم السيارات ومداخن المصانع، ومداخن محطات توليد الكهرباء، حيث يعمل على تنقية الدخان وتحويله إلى أكسجين.

وأشرن إلى أن الفلتر يمكن أن تستفيد منه شركات تصنيع السيارات والمصانع، ومحطات توليد الكهرباء، لاسيما وأن تراكم ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي سببه المصانع وعوادم السيارات، ومن المتوقع أن يواصل هذا الرقم ارتفاعه نظراً لاستمرار حرق مزيد من الوقود الملوث للبيئة، وتوسع نشاطات الإنسان الصناعية سواء لإنتاج الطاقة الكهربائية من الوقود الأحفوري أو في الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب والأسمنت وغيرها من وسائط النقل المختلفة.

وقالت الطالبات إن الابتكار سيسهم في تقليل الأمراض، موضحات أن الجهاز مصنوع من السيراميك المسامي الصديق للبيئة، حيث يتضمن مواد مستدامة مستخرجة من النباتات وهي البامبو واللبلاب الإنجليزي، والسرخس والطحالب الزرقاء والصبار، تقوم بتنقية الدخان في عوادم السيارات ومداخن المصانع، وتمتص الملوثات السامة وجزيئات الدخان، وتعتبر فعالة في إزالة ثاني أكسيد الكربون من مخاليط الغاز الأخرى بما في ذلك الغاز الحيوي والغاز الطبيعي.

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