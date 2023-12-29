باحث من جامعة الإمارات يفوز بجائزة المركز الوطني للنخيل والتمور الدولية لعام 2023

المصدر: البيان

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فازت دراسة الأستاذ الدكتور علي المرزوقي، عميد كلية الدراسات العليا في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بعنوان «تحويل بقايا ومخلّفات النخيل إلى منتجات عالية القيمة: طريقة مستدامة في استخدام الموارد»، بجائزة المركز الوطني للنخيل والتمور الدولية 2023 في الرياض في المملكة العربية السعودية، ضمن فئة «أفضل باحث علمي».

وقال الأستاذ الدكتور علي المرزوقي: «تركِّز هذه الدراسة على تطوير عدد من المنتجات من مخلّفات النخيل، مثل أدوات المائدة القابلة للتحلُّل، لتكون بديلاً مراعياً للبيئة عن المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. وتدرس أيضاً إمكانية تحويل مخلّفات نخيل التمر إلى مواد كيميائية عالية القيمة، بطريقة إزالة البلمرة الحفزية المباشرة للليغنوسليلوز من الكتلة الحيوية لنخيل التمر، وتستكشف الدراسة تحويل ثفل التمر إلى حمض اللاكتيك، وهو مادة أساسية لإنتاج متعدد حمض اللاكتيك، وهو مادة شبيهة بالبلاستيك لكنها قابلة للتحلُّل».

وأضاف المرزوقي: «تهدف الدراسة إلى الحدِّ من النفايات وتعزيز الإنتاج المستدام للموارد القيمة من خلال تحويل نفايات النخيل إلى مواد كيميائية عالية القيمة ومنتجات قابلة للتحلُّل، وهي لا تكتفي بمعالجة المخاوف البيئية المباشرة فحسب، بل تُسهم أيضاً في دعم هدف بناء اقتصاد عالمي أكثر استدامة ومرونة على المدى الطويل».

وأوضح المرزوقي: «وظَّفنا في هذه الدراسة التكنولوجيا المتقدِّمة لمواجهة التحديات الرئيسية في إدارة النفايات، وتقديم حلول مستدامة لنفايات النخيل والفاكهة، والعمل على تقليل المشكلات البيئية المرتبطة بالطرق التقليدية للتخلُّص من النفايات، والحدِّ من التلوُّث، ما يعزِّز مبادئ الاقتصاد الدائري».

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