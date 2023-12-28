طالبات يبتكرن بلاطاً يقلل انبعاثات البناء

المصدر: دبي-مرفت عبد الحميد

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ابتكرت طالبات من جامعة الوصل بدبي مشروع «البلاط المتحلل» الصديق للبيئة والذي يعتبر حلاً مبتكراً لتحدي استخدام المواد غير القابلة للتحلل في قطاع البناء والتشييد، وإنشاء البنى التحتية، والتي تؤدي إلى التراكمات الهائلة للنفايات وتلوث للبيئة وهذا النوع من النفايات يؤثر سلباً على البيئة مع مرور الوقت نتيجة للمواد السامة الناتجة عن حرق هذه النفايات أو تجميعها في مناطق غير مخصصة لها.

وأوضحت الطالبات تسنيم هلال، آية مناحي، يسرى صلاح، مريم محمد، آمال نجوان، حمدة محمد، حنين وليد، زينب عبد الرحمن، عزيزة صلاح، أن المشروع يهدف إلى تقليل مستوى الانبعاثات الناتجة عن قطاع البناء، وهو قائم على أساس إضافة المواد القابلة للتحلل في تركيبة البلاط الأساسية وابتكار طريقة معينة تمكن من التخلص منه من دون التسبب في تلوث البيئة، مشيرات إلى أن هذه المواد تعتبر غير مكلفة.

وأضفن إن البلاط المبتكر قابل للتحلل بعد فترة زمنية معينة بحيث لا يضر الكائنات الحية، ويحد من تلوث البيئة، ويحافظ على صحة المجتمعات وسلامتها بشكل عام، واستدامة كوكبنا، لافتات إلى أن التنمية المستدامة لها دور كبير في مواجهة التحديات البيئية، وإيجاد الحلول الناجحة لها عبر التشجيع على التفكير الإبداعي واكتشاف تقنيات جديدة.

وأكدن ابتكار مثل هذه المشاريع أضحى واجباً ومسؤولية وطنية وعالمية تجاه مجتمعنا وكوكبنا بشكل عام لإنقاذه، لافتات إلى أنهن يطمحن من خلال مشروعهن إلى تطبيقه على أرض الواقع وتسخيره لخدمة المجتمع وضمان حصول الأجيال القادمة على كوكب مستدام وقابل للحياة.

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