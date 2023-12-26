جامعة الإمارات تستعرض تعزيز مفاهيم الاستدامة المالية والمحاسبية

المصدر: العين - البيان

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استضافت جامعة الإمارات العربية المتحدة أعمال «المؤتمر الأكاديمي المشترك لجمعية المحاسبة والمالية البريطانية للمنطقة الشمالية»، بحضور الدكتور غالب البريكي، مدير الجامعة بالإنابة، ونخبة من الخبراء والمختصين، وأساتذة الجامعات والباحثين من مختلف دول العالم في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا المالية والاستدامة المالية والمحاسبية.

وقال الدكتور محمد ماضي، عميد كلية الإدارة والاقتصاد، في كلمته الافتتاحية: «إن هذا المؤتمر يأتي في إطار تعزيز مفاهيم الاستدامة المالية والمحاسبية واستعراض أحدث نتائج الأبحاث والأوراق العلمية المقدمة للمساهمة في تحقيق التقدم العلمي وجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعلماء والباحثين».

ووصف المؤتمر بأنه «فرصة مهمة لتعزيز التعاون البحثي وتبادل المعرفة والخبرة، ليكون بمثابة منصة علمية للأكاديميين والباحثين والخبراء في مجالات الاقتصاد والمالية والتكنولوجيا، إضافة إلى العمل على بناء وتطوير شبكة علاقات علمية وبحثية مشتركة لجامعة الإمارات وعدد من الجامعات والمؤسسات».

و قدّم الدكتور مورتن بيندسن، من جامعة كوبنهاجن بالدنمارك، ومحرر مجلة «تمويل الشركات»، محاضرة عن الشركات العائلية والاستدامة المالية والمحاسبية، حيث أكد أن هناك الكثير من الاختلافات بين الشركات العائلية وغير العائلية، وكذلك بين الشركات العائلية نفسها عبر البلدان والقارات، وهذا يشكل مصدراً لأبحاث جديدة، وبالتالي هناك ضرورة لإجراء مزيد من الأبحاث على الشركات العائلية.

ونوّه الدكتور نادر العطاونة، أستاذ مساعد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات، بأنه تم عرض ومناقشة أكثر من 85 ورقة بحثية علمية لباحثين من 27 دولة مختلفة حول العالم تتضمن أمريكا وأوروبا وآسيا وأستراليا وأفريقيا.

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