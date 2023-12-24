تكريم الفائزين بـ«جائزة الأمل الأولى للبحوث العلمية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مستشفى الأمل للصحة النفسية، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن الفائزين في مختلف فئات «جائزة الأمل الأولى للبحوث العلمية»، وذلك بعد استكمال عملية المراجعة التحكيمية، حيث تم تكريم عدد من الباحثين الذين قدموا مساهمات نوعية في مجال الصحة النفسية، ومنحت لهم شهادات تقدير وجوائز تشجيعية.

جاء ذلك خلال حفل نظمه المستشفى وجمع نخبة من المتخصصين، تضمن انعقاد جلسة عرض للملصقات البحثية، حيث تم تقديم عروض بحثية من أكثر من 50 باحثاً، كما شهدت الجائزة استجابة كبيرة، مع أكثر من 70 طلباً، تضمنت 22 بحثاً علمياً منشوراً و54 ملصقاً، قدمها الأطباء والمهنيون الصحيون المساعدون والطلاب والمتدربون، وشملت مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالصحة النفسية. كما تضمن الحدث محاضرة رئيسية تم تقديمها من قبل البروفيسور مارك وودبري سميث، المحاضر من جامعة نيوكاسل في بريطانيا، المتخصص في جينات اضطراب طيف التوحد.

وأفادت الدكتورة نور المهيري مدير إدارة الصحة النفسية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن جوائز البحث العلمي للصحة النفسية، تعد فرصة رائعة لتكريم الباحثين المتميزين، وتعزيز التعاون بين الباحثين والمؤسسات الصحية في الدولة، حيث وردت مشاركات مهمة وفعالة من مؤسسات أكاديمية شريكة مرموقة، بما في ذلك جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة الشارقة، وجامعة الإمارات.

وأكد الدكتور عمار البنا مدير مستشفى الأمل للصحة النفسية أن الجائزة تعكس رؤية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والتزامها بتطوير منظومة متكاملة لرعاية الصحية النفسية مبنية على الأدلة العلمية، ومدعومة بالبحث العلمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز