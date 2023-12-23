منحة بحثية بين جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي و«الصقر المتحدة»

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ومجموعة الصقر المتحدة، اتفاقية بخصوص منحة بحثية تمتد لعشرة أعوام وتهدف إلى تعزيز التعليم والمعرفة والابتكار في مجال الصحة الرقمية.

وستستخدم المنحة التي تسهم بها مجموعة الصقر المتحدة، في إطلاق بحوث متعلقة بالصحة ومتابعتها في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، باسم معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، إذ تشكل الرعاية الصحية أحد مجالات التركيز الرئيسية في الجامعة، فيما تلتزم مجموعة الصقر المتحدة بدعم تطوير هذا القطاع وتعزيزه.

وقال الشيخ عبدالله آل حامد، عضو مجلس إدارة مجموعة الصقر المتحدة: «تلتزم دولة الإمارات بالابتكار في مجال الرعاية الصحية من أجل تحسين حياة المواطنين والمقيمين، وتسعى إلى الريادة العالمية في هذا القطاع، ومن خلال هذه الاتفاقية يسهم الطرفان في تعزيز دور الذكاء الاصطناعي في منظومة الرعاية الصحية».

من جانبه قال البروفيسور إيريك زينغ، رئيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي: «يتماشى هذا التمويل الاستراتيجي للأبحاث مع التزام جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بتعزيز التعليم والبحث والابتكار، وسيثبت دوره في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية سواء في دولة الإمارات أم خارجها، ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع مجموعة الصقر المتحدة لإجراء بحوث متطورة في مجال الذكاء الاصطناعي تقدم حلولاً ملموسة للرعاية الصحية».

وتقوم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بالعديد من المشاريع البحثية التي تهدف إلى الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي لمواجهة بعض التحديات العالمية، مثل انتشار الملاريا، والكشف المبكر عن تشوهات القلب في الأجنة.

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