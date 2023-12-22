تعلم البرمجة.. أبرز 5 اقتراحات لاستثمار الإجازة الشتوية

المصدر: استطلاع - رحاب حلاوة، محمد محسن

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أكد تربويون أهمية استثمار إجازة الشتاء للفصل الدراسي الأول بشكل فعال ومفيد، إذ تعتبر فرصة قيمة للطلاب للابتعاد عن الروتين الدراسي واستكشاف مجالات جديدة تساعدهم على تنمية مهاراتهم وقدراتهم التعليمية، وقدموا 5 اقتراحات لاستغلال الإجازة بشكل يعود بالنفع على الطلبة ومختلف جوانب الحياة، ويعزز توجهاتهم المستقبلية نحو المجالات المطلوبة في سوق العمل.

واقترحوا على الطلبة التوجه نحو تعلم البرمجة واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والبدء في بناء تطبيقات بسيطة أو مواقع ويب، لتعزيز تفكيرهم الإبداعي والمنطقي، وثانياً، الاستفادة من الإجازة الشتوية في ممارسة الأنشطة الرياضية وتعزيز لياقتهم البدنية، وثالثاً، الاستمتاع بالقراءة وتنمية الثقافة العامة، من خلال اختيار الكتب التي تهمهم والاستفادة منها لتوسيع معرفتهم وتنمية الخيال والتفكير النقدي، ورابعاً، تعلم لغات جديدة مثل «الصينية واليابانية والكورية» والتسجيل في دورات تعليم اللغات أو استخدام تطبيقات التعلم عبر الإنترنت، ما يساعدهم على تطوير مهارات التواصل والتفاعل الثقافي، وأخيراً، اقترحوا الانخراط في أعمال التطوع والمشاركة في الأعمال الخيرية والمجتمعية، يمكن للطلاب الانضمام إلى الكشافة أو المساهمة في مشاريع بيئية، وذلك لتنمية روح المبادرة والعطاء وتعزيز الوعي الاجتماعي.

تعلم البرمجة

واعتبرت التربوية دكتورة رانيا مدحت، أن الإجازة الشتوية للطلبة توفر فرصاً كبيرة للتطوير الذاتي، حيث يمكن للطلاب الاستفادة من تعلم لغة البرمجة واستخدام برامج الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تمثل تحدياً ممتعاً وفرصة فعالة لاستثمار الإجازة.

وأكدت مدحت أن تعلم البرمجة واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمنح الأفراد فرصة لتبادل المعرفة والتعلم من الآخرين وتناسب احتياجاتهم ومستوى خبرتهم الحالي، وأشارت إلى أنه يسهم في تحسين الحياة وتقديم حلول للتحديات الحديثة.

وأوضحت أن تعلم لغة البرمجة واستخدام برامج الذكاء الاصطناعي لهما أهمية كبيرة في دولة الإمارات والعديد من الدول الأخرى، حيث يسهمان في مفهوم «اقتصاد المعرفة» وتطوير القوى العقلية والتفكير التحليلي للطلاب.

ممارسة الرياضة

وأكد الدكتور أيمن فهمي منسق التربية الرياضية في مدرسة الإبداع العلمي الدولية، أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية خلال فترة الإجازة كتعويض عن أي تقصير في ممارسة الرياضة أيام المدرسة، موضحاً أن فترة الدراسة المكثفة قد تحد من الوقت المتاح لممارسة النشاط البدني والرياضة، وهذا يمكن أن يؤثر سلباً على الصحة واللياقة البدنية للطلبة، لذلك فترة الإجازة فرصة مثالية لتعويض هذا التقصير والاستفادة من فوائد النشاط البدني.

وذكر أن ممارسة النشاط البدني المنتظم يساعد على تقوية جهاز المناعة وتحسين القدرة القلبية والتنفسية، كما يسهم في تقوية العضلات والعظام وتعزيز المرونة والتوازن، بالإضافة إلى ذلك، يساعد النشاط البدني على تحسين المزاج وتخفيف التوتر والقلق، ما يؤدي إلى تحسين الصحة العقلية والعاطفية.

معسكرات وتطوع

وأكدت ريم حسين مديرة مدرسة الأهلية الخيرية التأسيسية بدبي، أهمية استمتاع الطلبة بأجمل شتاء في العالم في دولة الإمارات والاستفادة منه بالمشاركة في المعسكرات، وذلك لاكتشاف الطبيعة والاستمتاع بالأنشطة الخارجية مثل ركوب الجمال ورحلات السفاري في الصحراء، بالإضافة إلى زيارة الحدائق والمنتزهات التي تتميز بها الإمارات.

وأكد سليم عبدالدايم، مرشد أكاديمي بمدرسة الإمارات الخاصة، أهمية تحديد الهدف ووضع برنامج للعطلة على أن يشمل وقتاً مخصصاً للترفيه، والرياضة، وتعلم أشياء جديدة مثل برامج تنمية المهارات، مع عدم مراجعة الدروس للفصل الدراسي المنتهي، وأيضاً لا يفضل استذكار الدروس المقبلة للمقرر الدراسي إنما التركيز على معلومات جديدة ومهارات يجب أن يتعرف عليها الطالب خلال فترة الإجازة.

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