جامعة خليفة الأولى محلياً وضمن الـ 40 آسيوياً بالاستدامة

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن تصدرها جامعات الدولة للعام الثاني على التوالي وتواجدها ضمن أفضل 40 جامعة على مستوى آسيا، حسب تصنيف مؤسسة «كيو إس» للجامعات العالمية في مجال الاستدامة 2024 الذي شمل 1400 مؤسسة أكاديمية.

وفي معيار التأثير البيئي ضمن التصنيف، جاءت جامعة خليفة ضمن أعلى 200 جامعة عالمياً، ويسلط هذا التصنيف الضوء على الوسائل المختلفة التي تنتهجها جامعات العالم لاتخاذ إجراءات تهدف إلى التصدي لأهم القضايا التي يواجهها العالم، فيما يتعلق بالبيئة والتأثيرات الاجتماعية والإدارية.

ويحلل تصنيف الجامعات في الاستدامة من «كيو إس» قضايا التعليم البيئي والبحوث والاستدامة وإمكانية التوظيف، إضافة إلى الصحة وجودة العيش لطلبة الجامعات، وأيضاً للمجتمع على نطاق واسع.

ويتعين على المؤسسات الأكاديمية أن تكون مؤهلة لتصنيفات «كيو إس» للجامعات العالمية ليتم إدراجها ضمن تصنيف الاستدامة للجامعات.

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