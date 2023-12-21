3 شروط للحصول على تصريح عمل «التدريس الخصوصي»

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين في إجراءات توضيحية عبر موقعها الإلكتروني ثلاثة شروط لمقدم طلب للحصول على «تصريح عمل المدرس الخصوصي»، الذي أقرته أخيراً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تتمثل في ألا يقل سن طالب المدرسة الذي يرغب في الحصول على التصريح عن 15 عاماً ولا يزيد على 18 عاماً، وأن يكون لدى مقدم الطلب إقامة سارية المفعول داخل الدولة، وألا يكون لدى العامل (مقدم الطلب) تصريح عمل جزئي ساري المفعول، وحددت الوزارة 4 فئات يمكنها التقديم على التصريح «الطلبة من قطاع التعليم العام والخاص والجامعيين، والعاطلين عن العمل والعاملين في مختلف القطاعات والمعلمين بالمدارس الحكومية والخاصة»، على أن تكون مدة التصريح سنتين.

وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتوطين تقديم الطلب عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها الذكي، وسيخضع الطلب لإجراءات التقديم عبر إحدى القناتين المحددتين ثم التأكد من استيفاء الشروط والمستندات الداعمة، ليتم اعتماد الطلب، ثم تحيل الطلب بعد التحقق من استيفائه المتطلبات كافة إلى وزارة التربية والتعليم للحصول على الموافقة النهائية.

مستندات

وحددت وزارة الموارد البشرية التوطين المستندات المطلوبة لكل فئة من الفئات الأربع، هي الطلبة، والعاطلون عن العمل، والعاملون في القطاعات المختلفة، والمدرسون المسجلون في المدارس الحكومية والخاصة، حيث يتطلب من فئة الطلبة (طلبة جامعيين ومن المدارس) تقديم ثمانية مستندات، هي شهادة استمرارية الدراسة للطالب في المرحلة الثانوية/ ما يفيد أن الطالب مقيد في الجامعة، آخر شهادة دراسية للطالب المدرسي، وعدم ممانعة من ولي الأمر، وشهادة حسن سير وسلوك، وشهادة لائق طبياً، وأوراق ثبوتية سارية المفعول (جواز سفر وإقامة وهوية)، واعتماد ميثاق التدريس الخصوصي، وصورة شخصية.

شهادة

أما لفئة العاطلين عن العمل، يشترط تقديم آخر درجة علمية، وشهادة حسن سير وسلوك، وأوراق ثبوتية سارية المفعول، واعتماد ميثاق التدريس الخصوصي مع صورة شخصية، وبالنسبة لفئة العاملين في القطاعات المختلفة، فيتطلب منهم تقديم آخر درجة علمية، وشهادة حسن سير وسلوك، وأوراق ثبوتية، وشهادة لائق طبياً، وشهادة خبرة (إن وجدت)، واعتماد ميثاق التدريس الخصوصي، وصورة شخصية واضحة، ويقدم أصحاب فئة «المدرسين المسجلين في مدارس حكومية وخاصة» شهادة حسن سير وسلوك، وعدم ممانعة من صاحب العمل، وشهادة لائق طبياً، وشهادة خبرة، وأوراق ثبوتية سارية المفعول، واعتماد ميثاق المدرس الخصوصي، وصورة شخصية.

يومان

وبيّنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن مدة الحصول على خدمة «تصريح عمل المدرس الخصوصي» تستغرق يومي عمل كحد أقصى لديها، ويوم عمل واحد في وزارة التربية والتعليم، موضحةً أنه سيتم إشعار المتعامل بنتيجة الطلب فور إنجاز المعاملة.

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