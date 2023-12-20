جامعة الشارقة تفوز بجائزة «اليونسكو» للتحول الرقمي

المصدر: الشارقة - البيان

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حصل المشروع المقدم من أعضاء الفريق المختص بملف التحول الرقمي واستخدام التطبيقات التكنولوجية المتخصصة في عملية التعليم والتعلم بجامعة الشارقة على جائزة منظمة اليونسكو، التي ينظمها المركز الدولي للابتكار في التعليم العالي (ICHEI) 2023، حيث استعرض الفريق خلال هذا المشروع جهود الجامعة في استخدام وتطبيق عملية التحول الرقمي والتعليم الهجين من خلال تطوير مساقات تتلاءم مع طرق التعليم والتعلم الحديثة وتعتمد على التكنولوجيا الرقمية بمختلف التخصصات، والتي أسهمت وبشكل كبير في تطبيق نموذج التعليم الهجين في الجامعة وضمان شمولية العملية التعليمية للطلبة من ذوي الظروف الخاصة بكفاءة وفاعلية وفق استراتيجية وسياسة الجامعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تضمنت المسابقة 131 مشروعاً مقدماً من 83 مؤسسة أكاديمية تمثل 42 دولة من مختلف دول العالم، وتهدف الجائزة إلى التعرف على الابتكارات والممارسات الجديدة في مجال رقمنة التعليم العالي، وأقيمت في مدينة شنزن في الصين، وتمنح مرة كل 3 سنوات.

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